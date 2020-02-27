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تعرف على الأسباب الحقيقية لإيقاف المملكة للعمرة ومنع دخول الزيارات

وسط تطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من عدة دول

اتخذت المملكة أمس قرارًا يقضي بإيقاف تأشيرات العمرة لجميع الدول مؤقتًا، ومنع دخول الزيارات لأراضي المملكة، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في العالم، ومؤخراً بدول المنطقة كإيران والكويت.

جاء ذلك على حساب وزارة الحج بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ حيث قالت الوزارة: تمَّ تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتًا، وذلك من منطلق المسؤولية نحو منع تفشّي مرض كورونا الجديد؛ عليه قامت الوزارة بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، كذلك تمَّ تعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة.

وكشفت الوزارة عن أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للإجراءات الوقائية الاستباقية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية؛ لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (COVID-19) إلى المملكة وانتشاره.

وتعد من الأسباب الجوهرية لاتخاذ القرار: تخوّف المملكة من دخول حالة مصابة تنقل العدوى للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، بالإضافة إلى تخوّف المملكة من نقل العدوى بين المعتمرين في ساحات التجمع كالطواف والسعي؛ مما يقد ينقل عدوى من معتمر من دولة لمعتمر من دولة أخرى؛ الأمر الذي قد يتسبب في تفشي الفيروس في عدة دول.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها المملكة للوقاية من الفيروس: تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليًّا، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية؛ وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

فيروس كورونا الجديد تأشيرة العمرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على الأسباب الحقيقية لإيقاف المملكة للعمرة ومنع دخول الزيارات
سبق

اتخذت المملكة أمس قرارًا يقضي بإيقاف تأشيرات العمرة لجميع الدول مؤقتًا، ومنع دخول الزيارات لأراضي المملكة، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في العالم، ومؤخراً بدول المنطقة كإيران والكويت.

جاء ذلك على حساب وزارة الحج بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ حيث قالت الوزارة: تمَّ تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتًا، وذلك من منطلق المسؤولية نحو منع تفشّي مرض كورونا الجديد؛ عليه قامت الوزارة بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، كذلك تمَّ تعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة.

وكشفت الوزارة عن أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للإجراءات الوقائية الاستباقية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية؛ لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (COVID-19) إلى المملكة وانتشاره.

وتعد من الأسباب الجوهرية لاتخاذ القرار: تخوّف المملكة من دخول حالة مصابة تنقل العدوى للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، بالإضافة إلى تخوّف المملكة من نقل العدوى بين المعتمرين في ساحات التجمع كالطواف والسعي؛ مما يقد ينقل عدوى من معتمر من دولة لمعتمر من دولة أخرى؛ الأمر الذي قد يتسبب في تفشي الفيروس في عدة دول.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها المملكة للوقاية من الفيروس: تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليًّا، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية؛ وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
04:20 PM

تعرف على الأسباب الحقيقية لإيقاف المملكة للعمرة ومنع دخول الزيارات

وسط تطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من عدة دول

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نافل السبيعي - الرياض
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5,418

اتخذت المملكة أمس قرارًا يقضي بإيقاف تأشيرات العمرة لجميع الدول مؤقتًا، ومنع دخول الزيارات لأراضي المملكة، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في العالم، ومؤخراً بدول المنطقة كإيران والكويت.

جاء ذلك على حساب وزارة الحج بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ حيث قالت الوزارة: تمَّ تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة مؤقتًا، وذلك من منطلق المسؤولية نحو منع تفشّي مرض كورونا الجديد؛ عليه قامت الوزارة بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، كذلك تمَّ تعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة.

وكشفت الوزارة عن أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للإجراءات الوقائية الاستباقية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية؛ لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (COVID-19) إلى المملكة وانتشاره.

وتعد من الأسباب الجوهرية لاتخاذ القرار: تخوّف المملكة من دخول حالة مصابة تنقل العدوى للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، بالإضافة إلى تخوّف المملكة من نقل العدوى بين المعتمرين في ساحات التجمع كالطواف والسعي؛ مما يقد ينقل عدوى من معتمر من دولة لمعتمر من دولة أخرى؛ الأمر الذي قد يتسبب في تفشي الفيروس في عدة دول.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها المملكة للوقاية من الفيروس: تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليًّا، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية؛ وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

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