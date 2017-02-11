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بغداد.. اغتيال المشرف العام على قناة "الرشيد" بهجوم مسلح

مجهولون أطلقوا النار عليه في حي الجامعة بالعاصمة العراقية

اغتيل "نزار ذنون" المشرف العام لقناة عراقية بحي الجامعة ببغداد، وفق ما نقلته "سكاي نيوز" اليوم.

وقال نشطاء، بينهم مصدر من داخل قناة الرشيد: إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على المشرف العام لقناة الرشيد الفضائية نزار ذنون، في حي الجامعة غربي بغداد.

وأضافوا، أن "ذنون" اغتيل بعد خروجه من منزله، وأن الحادث وقع قرب إحدى محطات الوقود في منطقة حي الجامعة غربي بغداد.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، قد أعربت عن قلقها وأسفها لقيام متظاهرين باستخدام القوة ضد القوات الأمنية في ساحة الوثبة وسط بغداد؛ داعية المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضحت المفوضية، في بيان أورده موقع (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، أن فِرَق الرصد تواصل مراقبتها لساحات التظاهر في بغداد وباقي المحافظات.

ونوهت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، بأنها وثقت حدوث عدد من حالات العنف والاعتداء على القوات الأمنية من بعض المتظاهرين غير السلميين باستخدام القنابل الحارقة (المولوتوف)، وكذلك استخدام الأسلحة النارية والقنابل اليدوية تجاه القوات الأمنية في ساحة الوثبة؛ مما تسبب في إصابة اثنين من العناصر الأمنية.

اغتيل نزار ذنون بحي الجامعة ببغداد هجوم مسلح

الرئيسية/ أخبار العالم

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بغداد.. اغتيال المشرف العام على قناة "الرشيد" بهجوم مسلح
سبق

اغتيل "نزار ذنون" المشرف العام لقناة عراقية بحي الجامعة ببغداد، وفق ما نقلته "سكاي نيوز" اليوم.

وقال نشطاء، بينهم مصدر من داخل قناة الرشيد: إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على المشرف العام لقناة الرشيد الفضائية نزار ذنون، في حي الجامعة غربي بغداد.

وأضافوا، أن "ذنون" اغتيل بعد خروجه من منزله، وأن الحادث وقع قرب إحدى محطات الوقود في منطقة حي الجامعة غربي بغداد.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، قد أعربت عن قلقها وأسفها لقيام متظاهرين باستخدام القوة ضد القوات الأمنية في ساحة الوثبة وسط بغداد؛ داعية المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضحت المفوضية، في بيان أورده موقع (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، أن فِرَق الرصد تواصل مراقبتها لساحات التظاهر في بغداد وباقي المحافظات.

ونوهت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، بأنها وثقت حدوث عدد من حالات العنف والاعتداء على القوات الأمنية من بعض المتظاهرين غير السلميين باستخدام القنابل الحارقة (المولوتوف)، وكذلك استخدام الأسلحة النارية والقنابل اليدوية تجاه القوات الأمنية في ساحة الوثبة؛ مما تسبب في إصابة اثنين من العناصر الأمنية.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
02:13 PM

بغداد.. اغتيال المشرف العام على قناة "الرشيد" بهجوم مسلح

مجهولون أطلقوا النار عليه في حي الجامعة بالعاصمة العراقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اغتيل "نزار ذنون" المشرف العام لقناة عراقية بحي الجامعة ببغداد، وفق ما نقلته "سكاي نيوز" اليوم.

وقال نشطاء، بينهم مصدر من داخل قناة الرشيد: إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على المشرف العام لقناة الرشيد الفضائية نزار ذنون، في حي الجامعة غربي بغداد.

وأضافوا، أن "ذنون" اغتيل بعد خروجه من منزله، وأن الحادث وقع قرب إحدى محطات الوقود في منطقة حي الجامعة غربي بغداد.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، قد أعربت عن قلقها وأسفها لقيام متظاهرين باستخدام القوة ضد القوات الأمنية في ساحة الوثبة وسط بغداد؛ داعية المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضحت المفوضية، في بيان أورده موقع (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، أن فِرَق الرصد تواصل مراقبتها لساحات التظاهر في بغداد وباقي المحافظات.

ونوهت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، بأنها وثقت حدوث عدد من حالات العنف والاعتداء على القوات الأمنية من بعض المتظاهرين غير السلميين باستخدام القنابل الحارقة (المولوتوف)، وكذلك استخدام الأسلحة النارية والقنابل اليدوية تجاه القوات الأمنية في ساحة الوثبة؛ مما تسبب في إصابة اثنين من العناصر الأمنية.

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