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"الأمير" لـ"سبق": قضايا الأندية السعودية لا تؤثر على صفقة شراء نيوكاسل الإنجليزي

أوضح المستشار القانوني أحمد الأمير في تصريح لأ"سبق" أنه لا علاقة لقضايا الأندية السعودية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بصفقة شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

وأكد الأمير خلال تصريحه أن لا سلطة تشريعية للفيفا في بيع أو شراء الأندية الرياضية العالمية، ومن ضمنها أندية الدوري الإنجليزي، موضحاً أن الفيفا هيئة تنظيمية لكرة القدم في العالم.

وأردف الأمير أن سمعة الأندية السعودية في القضايا المالية قد تؤثر على رابطة الدوري الإنجليزي وهو الاحتمال الأضعف بالطبع، لكن الأكيد أن الفيفا لا يتدخل في شراء أو بيع الأندية الرياضية حسب قوله.

فيفا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأمير" لـ"سبق": قضايا الأندية السعودية لا تؤثر على صفقة شراء نيوكاسل الإنجليزي
سبق

أوضح المستشار القانوني أحمد الأمير في تصريح لأ"سبق" أنه لا علاقة لقضايا الأندية السعودية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بصفقة شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

وأكد الأمير خلال تصريحه أن لا سلطة تشريعية للفيفا في بيع أو شراء الأندية الرياضية العالمية، ومن ضمنها أندية الدوري الإنجليزي، موضحاً أن الفيفا هيئة تنظيمية لكرة القدم في العالم.

وأردف الأمير أن سمعة الأندية السعودية في القضايا المالية قد تؤثر على رابطة الدوري الإنجليزي وهو الاحتمال الأضعف بالطبع، لكن الأكيد أن الفيفا لا يتدخل في شراء أو بيع الأندية الرياضية حسب قوله.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
02:33 PM

"الأمير" لـ"سبق": قضايا الأندية السعودية لا تؤثر على صفقة شراء نيوكاسل الإنجليزي

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
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أوضح المستشار القانوني أحمد الأمير في تصريح لأ"سبق" أنه لا علاقة لقضايا الأندية السعودية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بصفقة شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

وأكد الأمير خلال تصريحه أن لا سلطة تشريعية للفيفا في بيع أو شراء الأندية الرياضية العالمية، ومن ضمنها أندية الدوري الإنجليزي، موضحاً أن الفيفا هيئة تنظيمية لكرة القدم في العالم.

وأردف الأمير أن سمعة الأندية السعودية في القضايا المالية قد تؤثر على رابطة الدوري الإنجليزي وهو الاحتمال الأضعف بالطبع، لكن الأكيد أن الفيفا لا يتدخل في شراء أو بيع الأندية الرياضية حسب قوله.

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