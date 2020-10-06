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شاهد.. طالب يواصل التحصيل الدراسي رغم توجهه للعلاج

راجع دروسه داخل مطار أبها.. قبيل سفره إلى الرياض

نشر حساب إدارة التعليم بمنطقة عسير بـ"تويتر" تغريدة تتعلق بأحد الطلاب كان قد تواجد في صالة الانتظار بمطار أبها، وواصل دراسته عن بعد، أثناء انتظار الإعلان عن رحلة سفره لمدينة الرياض لتلقي العلاج.

وأظهر هذا المشهد مدى إصرار الطالب على مواصلة التحصيل العلمي ومتابعة الدراسة رغم أي ظروف، مستفيداً من الإمكانيات الكبيرة في قطاع التقنية والاتصالات التي وفرتها الدولة لإنجاح تجربة وزارة التعليم في التحول الرقمي.

وقالت التغريدة: أصرّ الطالب فيصل بن خالد آل سلطان من تعليم عسير على مواصلة رحلته التعليمية عن بعد في مطار أبها، وقبيل سفره لتلقي العلاج في مدينة الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. طالب يواصل التحصيل الدراسي رغم توجهه للعلاج
سبق

نشر حساب إدارة التعليم بمنطقة عسير بـ"تويتر" تغريدة تتعلق بأحد الطلاب كان قد تواجد في صالة الانتظار بمطار أبها، وواصل دراسته عن بعد، أثناء انتظار الإعلان عن رحلة سفره لمدينة الرياض لتلقي العلاج.

وأظهر هذا المشهد مدى إصرار الطالب على مواصلة التحصيل العلمي ومتابعة الدراسة رغم أي ظروف، مستفيداً من الإمكانيات الكبيرة في قطاع التقنية والاتصالات التي وفرتها الدولة لإنجاح تجربة وزارة التعليم في التحول الرقمي.

وقالت التغريدة: أصرّ الطالب فيصل بن خالد آل سلطان من تعليم عسير على مواصلة رحلته التعليمية عن بعد في مطار أبها، وقبيل سفره لتلقي العلاج في مدينة الرياض.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
05:00 PM

شاهد.. طالب يواصل التحصيل الدراسي رغم توجهه للعلاج

راجع دروسه داخل مطار أبها.. قبيل سفره إلى الرياض

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
1,251

نشر حساب إدارة التعليم بمنطقة عسير بـ"تويتر" تغريدة تتعلق بأحد الطلاب كان قد تواجد في صالة الانتظار بمطار أبها، وواصل دراسته عن بعد، أثناء انتظار الإعلان عن رحلة سفره لمدينة الرياض لتلقي العلاج.

وأظهر هذا المشهد مدى إصرار الطالب على مواصلة التحصيل العلمي ومتابعة الدراسة رغم أي ظروف، مستفيداً من الإمكانيات الكبيرة في قطاع التقنية والاتصالات التي وفرتها الدولة لإنجاح تجربة وزارة التعليم في التحول الرقمي.

وقالت التغريدة: أصرّ الطالب فيصل بن خالد آل سلطان من تعليم عسير على مواصلة رحلته التعليمية عن بعد في مطار أبها، وقبيل سفره لتلقي العلاج في مدينة الرياض.

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