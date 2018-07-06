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القائم بأعمال سفارة المملكة يلتقي رئيس حكومة مقاطعة شمال أستراليا

على هامش زيارته الرسمية التي استمرت يومين

التقى القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا الوزير المفوض مشعل بن حمدان الروقي؛ في مدينة داروين عاصمة ولاية مقاطعة شمال أستراليا، رئيس حكومة المقاطعة مايكل كيرن؛ بحضور وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، اليوم.

وأوضح "الروقي"؛ أن اللقاء جاء على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها إلى المقاطعة التي استمرت يومين، تلبية لدعوة وزيرة خارجية أستراليا جولي بيشوب؛ لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى أستراليا لزيارة المقاطعة والاطلاع على الفرص الاقتصادية التي توفرها في المجالات كافة.

وقام القائم بالأعمال خلال الزيارة بلقاء عددٍ من الوزراء وأعضاء الحكومة ورجال الأعمال والأكاديميين في المقاطعة، وشارك في معرض تجاري واستثماري للأعمال والشركات الأسترالية في مجالات السياحة والتعدين والتعليم وغيرها.

كما قام الوزير المفوض الروقي؛ إلى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية، بزيارة مركز الأبحاث المبتكرة في المجالات الزراعية والمائية، ومركز موارد سكان أستراليا الأصليين التابع لجامعة داروين، واطلعوا على مشروع الغاز المسال الذي يعد من أكبر مشاريع النفط والغاز على مستوى العالم، إضافة إلى زيارة قاعدة "لارا كيا" العسكرية الأسترالية.

وتعد مدينة داروين عاصمة مقاطعة شمال أستراليا الواقعة بالقرب من إندونيسيا على بحر تيمور، بوابة أسترالية مهمة لدول جنوب شرق آسيا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القائم بأعمال سفارة المملكة يلتقي رئيس حكومة مقاطعة شمال أستراليا
سبق

التقى القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا الوزير المفوض مشعل بن حمدان الروقي؛ في مدينة داروين عاصمة ولاية مقاطعة شمال أستراليا، رئيس حكومة المقاطعة مايكل كيرن؛ بحضور وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، اليوم.

وأوضح "الروقي"؛ أن اللقاء جاء على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها إلى المقاطعة التي استمرت يومين، تلبية لدعوة وزيرة خارجية أستراليا جولي بيشوب؛ لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى أستراليا لزيارة المقاطعة والاطلاع على الفرص الاقتصادية التي توفرها في المجالات كافة.

وقام القائم بالأعمال خلال الزيارة بلقاء عددٍ من الوزراء وأعضاء الحكومة ورجال الأعمال والأكاديميين في المقاطعة، وشارك في معرض تجاري واستثماري للأعمال والشركات الأسترالية في مجالات السياحة والتعدين والتعليم وغيرها.

كما قام الوزير المفوض الروقي؛ إلى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية، بزيارة مركز الأبحاث المبتكرة في المجالات الزراعية والمائية، ومركز موارد سكان أستراليا الأصليين التابع لجامعة داروين، واطلعوا على مشروع الغاز المسال الذي يعد من أكبر مشاريع النفط والغاز على مستوى العالم، إضافة إلى زيارة قاعدة "لارا كيا" العسكرية الأسترالية.

وتعد مدينة داروين عاصمة مقاطعة شمال أستراليا الواقعة بالقرب من إندونيسيا على بحر تيمور، بوابة أسترالية مهمة لدول جنوب شرق آسيا.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
12:48 PM

القائم بأعمال سفارة المملكة يلتقي رئيس حكومة مقاطعة شمال أستراليا

على هامش زيارته الرسمية التي استمرت يومين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا الوزير المفوض مشعل بن حمدان الروقي؛ في مدينة داروين عاصمة ولاية مقاطعة شمال أستراليا، رئيس حكومة المقاطعة مايكل كيرن؛ بحضور وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، اليوم.

وأوضح "الروقي"؛ أن اللقاء جاء على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها إلى المقاطعة التي استمرت يومين، تلبية لدعوة وزيرة خارجية أستراليا جولي بيشوب؛ لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى أستراليا لزيارة المقاطعة والاطلاع على الفرص الاقتصادية التي توفرها في المجالات كافة.

وقام القائم بالأعمال خلال الزيارة بلقاء عددٍ من الوزراء وأعضاء الحكومة ورجال الأعمال والأكاديميين في المقاطعة، وشارك في معرض تجاري واستثماري للأعمال والشركات الأسترالية في مجالات السياحة والتعدين والتعليم وغيرها.

كما قام الوزير المفوض الروقي؛ إلى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية، بزيارة مركز الأبحاث المبتكرة في المجالات الزراعية والمائية، ومركز موارد سكان أستراليا الأصليين التابع لجامعة داروين، واطلعوا على مشروع الغاز المسال الذي يعد من أكبر مشاريع النفط والغاز على مستوى العالم، إضافة إلى زيارة قاعدة "لارا كيا" العسكرية الأسترالية.

وتعد مدينة داروين عاصمة مقاطعة شمال أستراليا الواقعة بالقرب من إندونيسيا على بحر تيمور، بوابة أسترالية مهمة لدول جنوب شرق آسيا.

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