النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجموعة سليمان الحبيب تعقد المؤتمر العالمي لأمراض الأنف والأذن والحنجرة

بمشاركة 30 متحدثاً عالمياً.. و20 ساعة معتمدة من التخصصات الصحية

أكملت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، كافة استعداداتها لإطلاق المؤتمر العالمي لأمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق، بالتعاون مع الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة، تحت عنوان "2nd Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Conference" في الفترة من 6-8 نوفمبر 2021 م، والذي من المقرر أن يشارك فيه 30 متحدثاً من الأطباء العالميين المتخصصين، ليقدموا من خلاله 30 محاضرة وحلقات نقاشية وورش عمل، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كساعات تدريب بواقع 20 ساعة.

ذكر ذلك البروفيسور عوض العُمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية، والذي أضاف قائلاً: إن هذا المؤتمر سيقام من خلال منصة افتراضية، مستهدفاً الكوادر الصحية المتخصصة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة وطب الأسرة واضطرابات النوم والطوارئ، وكذلك لفنيي السمعيات.

وسيتحدث به خبراء واستشاريون من أمريكا وكندا وبريطانيا؛ وذلك لتسليط الضوء على أحدث المستجدات، وإطلاع المشاركين على الدراسات العلمية الحديثة في هذا التخصص وفروعه الدقيقة.

وأشار د. "العُمري" إلى أن المؤتمر سيمثل فرصة سانحة لتبادل الأفكار والخبرات والرؤى حول طرق تشخيص وعلاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وحساسية الأنف، وجراحات الأنف والرأس والعنق، ومناظير الجيوب الأنفية وغيرها.

من جانبه، قال الدكتور مهند المخللاتي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن اللجنة حرصت على توفير أفضل السبل الممكنة لتحقيق الفائدة المرجوة لإقامة هذه التظاهرة العلمية، من خلال تنويع الفعاليات وعدد الخبرات والتجارب العالمية والمحلية المشاركة، وإتاحة الفرصة للتواصل مع الخبراء العالميين.

ودعى د.المخللاتي كل الممارسين الصحيين المعنيين الراغبين في المشاركة للتسجيل عبر الرابط https://hmg.com/en/MedicalProfessionals/CME/Pages/ENT_1st.aspx?itemid=17.

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، تُعد من أكبر القطاعات الصحية التي تنظم وتدعم مثل هذه المؤتمرات والملتقيات العلمية، وذلك من خلال أكاديمية د.سليمان الحبيب، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من مسؤولياتِها العلمية والطبية، وإيماناً منها بأهمية هذه إقامة مثل هذه المؤتمرات الدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجموعة سليمان الحبيب تعقد المؤتمر العالمي لأمراض الأنف والأذن والحنجرة
سبق

أكملت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، كافة استعداداتها لإطلاق المؤتمر العالمي لأمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق، بالتعاون مع الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة، تحت عنوان "2nd Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Conference" في الفترة من 6-8 نوفمبر 2021 م، والذي من المقرر أن يشارك فيه 30 متحدثاً من الأطباء العالميين المتخصصين، ليقدموا من خلاله 30 محاضرة وحلقات نقاشية وورش عمل، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كساعات تدريب بواقع 20 ساعة.

ذكر ذلك البروفيسور عوض العُمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية، والذي أضاف قائلاً: إن هذا المؤتمر سيقام من خلال منصة افتراضية، مستهدفاً الكوادر الصحية المتخصصة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة وطب الأسرة واضطرابات النوم والطوارئ، وكذلك لفنيي السمعيات.

وسيتحدث به خبراء واستشاريون من أمريكا وكندا وبريطانيا؛ وذلك لتسليط الضوء على أحدث المستجدات، وإطلاع المشاركين على الدراسات العلمية الحديثة في هذا التخصص وفروعه الدقيقة.

وأشار د. "العُمري" إلى أن المؤتمر سيمثل فرصة سانحة لتبادل الأفكار والخبرات والرؤى حول طرق تشخيص وعلاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وحساسية الأنف، وجراحات الأنف والرأس والعنق، ومناظير الجيوب الأنفية وغيرها.

من جانبه، قال الدكتور مهند المخللاتي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن اللجنة حرصت على توفير أفضل السبل الممكنة لتحقيق الفائدة المرجوة لإقامة هذه التظاهرة العلمية، من خلال تنويع الفعاليات وعدد الخبرات والتجارب العالمية والمحلية المشاركة، وإتاحة الفرصة للتواصل مع الخبراء العالميين.

ودعى د.المخللاتي كل الممارسين الصحيين المعنيين الراغبين في المشاركة للتسجيل عبر الرابط https://hmg.com/en/MedicalProfessionals/CME/Pages/ENT_1st.aspx?itemid=17.

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، تُعد من أكبر القطاعات الصحية التي تنظم وتدعم مثل هذه المؤتمرات والملتقيات العلمية، وذلك من خلال أكاديمية د.سليمان الحبيب، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من مسؤولياتِها العلمية والطبية، وإيماناً منها بأهمية هذه إقامة مثل هذه المؤتمرات الدولية.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
02:18 PM

مجموعة سليمان الحبيب تعقد المؤتمر العالمي لأمراض الأنف والأذن والحنجرة

بمشاركة 30 متحدثاً عالمياً.. و20 ساعة معتمدة من التخصصات الصحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
440

أكملت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، كافة استعداداتها لإطلاق المؤتمر العالمي لأمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق، بالتعاون مع الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة، تحت عنوان "2nd Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Conference" في الفترة من 6-8 نوفمبر 2021 م، والذي من المقرر أن يشارك فيه 30 متحدثاً من الأطباء العالميين المتخصصين، ليقدموا من خلاله 30 محاضرة وحلقات نقاشية وورش عمل، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كساعات تدريب بواقع 20 ساعة.

ذكر ذلك البروفيسور عوض العُمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية، والذي أضاف قائلاً: إن هذا المؤتمر سيقام من خلال منصة افتراضية، مستهدفاً الكوادر الصحية المتخصصة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة وطب الأسرة واضطرابات النوم والطوارئ، وكذلك لفنيي السمعيات.

وسيتحدث به خبراء واستشاريون من أمريكا وكندا وبريطانيا؛ وذلك لتسليط الضوء على أحدث المستجدات، وإطلاع المشاركين على الدراسات العلمية الحديثة في هذا التخصص وفروعه الدقيقة.

وأشار د. "العُمري" إلى أن المؤتمر سيمثل فرصة سانحة لتبادل الأفكار والخبرات والرؤى حول طرق تشخيص وعلاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وحساسية الأنف، وجراحات الأنف والرأس والعنق، ومناظير الجيوب الأنفية وغيرها.

من جانبه، قال الدكتور مهند المخللاتي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن اللجنة حرصت على توفير أفضل السبل الممكنة لتحقيق الفائدة المرجوة لإقامة هذه التظاهرة العلمية، من خلال تنويع الفعاليات وعدد الخبرات والتجارب العالمية والمحلية المشاركة، وإتاحة الفرصة للتواصل مع الخبراء العالميين.

ودعى د.المخللاتي كل الممارسين الصحيين المعنيين الراغبين في المشاركة للتسجيل عبر الرابط https://hmg.com/en/MedicalProfessionals/CME/Pages/ENT_1st.aspx?itemid=17.

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، تُعد من أكبر القطاعات الصحية التي تنظم وتدعم مثل هذه المؤتمرات والملتقيات العلمية، وذلك من خلال أكاديمية د.سليمان الحبيب، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من مسؤولياتِها العلمية والطبية، وإيماناً منها بأهمية هذه إقامة مثل هذه المؤتمرات الدولية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,416
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,871
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,025
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,591

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة