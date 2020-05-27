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في يوم واحد.. المكسيك تسجل 501 وفاة بكورونا

وصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 8134 شخصًا

سجلت المكسيك 501 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في يوم واحد.

ويرتفع إجمالي عدد الوفيات بذلك في البلاد إلى 8134 شخصًا، حسبما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة الليلة الماضية.

كما سجلت البلاد 3455 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 74 ألفًا و560 إصابة.

يُذكر أن المكسيك واحدة من أكثر الدول تضررًا من تفشي فيروس كورونا في العالم.

فيروس كورونا الجديد

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في يوم واحد.. المكسيك تسجل 501 وفاة بكورونا
سبق

سجلت المكسيك 501 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في يوم واحد.

ويرتفع إجمالي عدد الوفيات بذلك في البلاد إلى 8134 شخصًا، حسبما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة الليلة الماضية.

كما سجلت البلاد 3455 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 74 ألفًا و560 إصابة.

يُذكر أن المكسيك واحدة من أكثر الدول تضررًا من تفشي فيروس كورونا في العالم.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
09:06 AM

في يوم واحد.. المكسيك تسجل 501 وفاة بكورونا

وصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 8134 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المكسيك 501 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في يوم واحد.

ويرتفع إجمالي عدد الوفيات بذلك في البلاد إلى 8134 شخصًا، حسبما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة الليلة الماضية.

كما سجلت البلاد 3455 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 74 ألفًا و560 إصابة.

يُذكر أن المكسيك واحدة من أكثر الدول تضررًا من تفشي فيروس كورونا في العالم.

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