باشرتهما فِرَق الهلال.. مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادثين منفصلين بالباحة

بينهم أطفال.. قدّمت الإسعافات الأولية للمصابين ونُقِلوا للمستشفى

لَقِيَ أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون بإصابات متفاوتة؛ جراء وقوع حادثين منفصلين.

وقد استنفرت فِرَق الهلال الأحمر والدفاع المدني والمرور؛ من أجل مباشرة الحادثين، وتولى "مرور الباحة" التحقيق.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: تَلَقّت غرفة العمليات على رقم الطوارئ "997" بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين "يارس وأنوفا" في الساعة 6:40 بعد فجر اليوم الخميس؛ وذلك على طريق الباحة باتجاه الأطاولة، وتحديداً بعد نقطة الفحص الدوري.

وأضاف: توجهت أربع فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقة من إسعاف "الصحة"، بتوجيه ومباشرة القائد الميداني سعد الزهراني.. وعند وصول أول فرقة اتضح وجود ست إصابات خطيرة ومتوسطة وبسيطة.

وأردف: الحالات كانت لثلاث معلمات وطفلتين؛ فيما توفي شاب في الموقع، وتَبَيّن أن إحدى المعلمات مصابة إصابةً خطيرة في الرأس، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لها ونقلها عن طريق الهلال الأحمر.

وتابع: أصيبت معلمة أخرى بإصابة متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لها ونقلها عن طريق الهلال الأحمر.

وقال "الزهراني": أصيبت طفلتان عمرهما خمس سنوات وسبع سنوات، وتم التعامل معهما إسعافياً، وكانت الإصابتان متوسطتان وبسيطتان.

وأضاف: نُقلت المعلمة الثالثة عن طريق الدفاع المدني، وقد تم نقل جميع الحالات إلى مستشفى الملك فهد العام بالباحة.

من ناحية أخرى، قال متحدث الهلال الأحمر بالباحة: ورد بلاغ آخر يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة من نوع "جيب برادو" في الساعة 10:44 صباح اليوم.

وأضاف: توجهت ثلاث فِرَق إسعافية للموقع والقيادة الميدانية والمدير الطبي للموقع قبل نقطة الفحص الدوري، وعند وصول أول فرقة للموقع؛ اتضح وجود ثلاث وفيات (مسن في العقد الثامن من العمر، وزوجته، وخادمة منزلية).

وتابع مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي جهودَ التعامل مع الحادثين من خلال جهاز الاتصالات اللاسلكية والهاتف، ووجّه بتسخير كل الإمكانيات واستخدام البرتوكولات الإسعافية.