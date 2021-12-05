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مصادر: ميليشيا الحوثي تستخدم الميليشيا المدنيين كدروع بشرية

سقوط صاروخين باليستيين آخرين على مأرب أطلقها الانقلابيون

أكدت مصادر إعلامية، أن ميليشيا الحوثي تستخدم الميليشيا المدنيين كدروع بشرية، وأفادت قناة "العربية" أنها حصلت على صور من التحالف لاستخدام الميليشيات الحوثية للمدنيين كدروع بشرية.
وقالت "العربية" إنها حصلت على صور تظهر قيام الميليشيات بإطلاق صاروخ بجانب بنايات للمدنيين.
وأفادت مصادر إعلامية، سقوط صاروخين باليستيين آخرين على مأرب أطلقتهما الميليشيات الحوثية.
وطبقاً للمصادر، أن الميليشيات الحوثية أطلقت اليوم 6 صواريخ باليستية على مأرب.

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مصادر: ميليشيا الحوثي تستخدم الميليشيا المدنيين كدروع بشرية
سبق

أكدت مصادر إعلامية، أن ميليشيا الحوثي تستخدم الميليشيا المدنيين كدروع بشرية، وأفادت قناة "العربية" أنها حصلت على صور من التحالف لاستخدام الميليشيات الحوثية للمدنيين كدروع بشرية.
وقالت "العربية" إنها حصلت على صور تظهر قيام الميليشيات بإطلاق صاروخ بجانب بنايات للمدنيين.
وأفادت مصادر إعلامية، سقوط صاروخين باليستيين آخرين على مأرب أطلقتهما الميليشيات الحوثية.
وطبقاً للمصادر، أن الميليشيات الحوثية أطلقت اليوم 6 صواريخ باليستية على مأرب.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
07:24 PM

مصادر: ميليشيا الحوثي تستخدم الميليشيا المدنيين كدروع بشرية

سقوط صاروخين باليستيين آخرين على مأرب أطلقها الانقلابيون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت مصادر إعلامية، أن ميليشيا الحوثي تستخدم الميليشيا المدنيين كدروع بشرية، وأفادت قناة "العربية" أنها حصلت على صور من التحالف لاستخدام الميليشيات الحوثية للمدنيين كدروع بشرية.
وقالت "العربية" إنها حصلت على صور تظهر قيام الميليشيات بإطلاق صاروخ بجانب بنايات للمدنيين.
وأفادت مصادر إعلامية، سقوط صاروخين باليستيين آخرين على مأرب أطلقتهما الميليشيات الحوثية.
وطبقاً للمصادر، أن الميليشيات الحوثية أطلقت اليوم 6 صواريخ باليستية على مأرب.

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