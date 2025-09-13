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شرطة ‫حائل تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية  في الأسواق الشعبية

حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا

تواصل شرطة منطقة حائل متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا "كوفيد ١٩" بمدينة حائل، وتحرير المخالفات في حق المخالفين، وذلك في عدد من الأماكن العامة والأسواق الشعبية وأسواق الخضار وإسكان العمالة والطرقات.


وتأتي هذه الإجراءات الوقائية من حرص ومتابعة شرطة المنطقة من خلال جولاتها المستمرة للتأكيد على الالتزام بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.

شرطة حائل

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شرطة ‫حائل تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية  في الأسواق الشعبية
سبق

تواصل شرطة منطقة حائل متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا "كوفيد ١٩" بمدينة حائل، وتحرير المخالفات في حق المخالفين، وذلك في عدد من الأماكن العامة والأسواق الشعبية وأسواق الخضار وإسكان العمالة والطرقات.


وتأتي هذه الإجراءات الوقائية من حرص ومتابعة شرطة المنطقة من خلال جولاتها المستمرة للتأكيد على الالتزام بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
02:22 PM

شرطة ‫حائل تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية  في الأسواق الشعبية

حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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تواصل شرطة منطقة حائل متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا "كوفيد ١٩" بمدينة حائل، وتحرير المخالفات في حق المخالفين، وذلك في عدد من الأماكن العامة والأسواق الشعبية وأسواق الخضار وإسكان العمالة والطرقات.


وتأتي هذه الإجراءات الوقائية من حرص ومتابعة شرطة المنطقة من خلال جولاتها المستمرة للتأكيد على الالتزام بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.

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