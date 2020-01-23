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الإيرانيون رصدوا التحركات الأمريكية ولكن لم يستطيعوا فعل شيء.. تفاصيل جديدة عن مقتل "سليماني"

أثار استغرابهم العتاد الثقيل ولكن فشلوا في معرفة المخطط

كشف قائد في الحرس الثوري الإيراني تفاصيل جديدة حول الضربة الأمريكية التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني مطلع الشهر الجاري.

وقال أمير علي حاجي زادة، قائد القوات الجو- فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس": إن الإيرانيين رصدوا عددًا من الطائرات الأمريكية بعتاد ثقيل وطائرات درون؛ وهو ما أثار استغرابهم، إلا أنهم فشلوا في معرفة المخطط الأمريكي رغم رصده.

وأشار "زادة" إلى أن عددًا من الطائرات أقلعت من قواعد عسكرية داخل العراق، مثل قاعدتَي التاجي وعين الأسد، بينما أقلع معظمها من قاعدة السالم في الكويت، بحسب ما صرح به، وهو ما نفته الكويت رسميًّا حينها، ووصفته بـ"الأخبار الكاذبة".

وقال قائد القوات الجو- فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني: بشكل عام كانت هناك 4 إلى 5 قواعد مشاركة في هذه العمليات.

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت ضربة فجر الجمعة 3 يناير، استهدفت قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري"، الإرهابي قاسم سليماني، باستخدام الطائرات المسيّرة، مسفرة عن مقتله مع عدد من قيادات وأعضاء في "الحشد الشعبي".

الحرس الثوري الإيراني مقتل قاسم سليماني طائرات درون

الرئيسية/ أخبار العالم

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الإيرانيون رصدوا التحركات الأمريكية ولكن لم يستطيعوا فعل شيء.. تفاصيل جديدة عن مقتل "سليماني"
سبق

كشف قائد في الحرس الثوري الإيراني تفاصيل جديدة حول الضربة الأمريكية التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني مطلع الشهر الجاري.

وقال أمير علي حاجي زادة، قائد القوات الجو- فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس": إن الإيرانيين رصدوا عددًا من الطائرات الأمريكية بعتاد ثقيل وطائرات درون؛ وهو ما أثار استغرابهم، إلا أنهم فشلوا في معرفة المخطط الأمريكي رغم رصده.

وأشار "زادة" إلى أن عددًا من الطائرات أقلعت من قواعد عسكرية داخل العراق، مثل قاعدتَي التاجي وعين الأسد، بينما أقلع معظمها من قاعدة السالم في الكويت، بحسب ما صرح به، وهو ما نفته الكويت رسميًّا حينها، ووصفته بـ"الأخبار الكاذبة".

وقال قائد القوات الجو- فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني: بشكل عام كانت هناك 4 إلى 5 قواعد مشاركة في هذه العمليات.

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت ضربة فجر الجمعة 3 يناير، استهدفت قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري"، الإرهابي قاسم سليماني، باستخدام الطائرات المسيّرة، مسفرة عن مقتله مع عدد من قيادات وأعضاء في "الحشد الشعبي".

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
01:40 AM

الإيرانيون رصدوا التحركات الأمريكية ولكن لم يستطيعوا فعل شيء.. تفاصيل جديدة عن مقتل "سليماني"

أثار استغرابهم العتاد الثقيل ولكن فشلوا في معرفة المخطط

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ياسر نجدي - الرياض
3
4,133

كشف قائد في الحرس الثوري الإيراني تفاصيل جديدة حول الضربة الأمريكية التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني مطلع الشهر الجاري.

وقال أمير علي حاجي زادة، قائد القوات الجو- فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس": إن الإيرانيين رصدوا عددًا من الطائرات الأمريكية بعتاد ثقيل وطائرات درون؛ وهو ما أثار استغرابهم، إلا أنهم فشلوا في معرفة المخطط الأمريكي رغم رصده.

وأشار "زادة" إلى أن عددًا من الطائرات أقلعت من قواعد عسكرية داخل العراق، مثل قاعدتَي التاجي وعين الأسد، بينما أقلع معظمها من قاعدة السالم في الكويت، بحسب ما صرح به، وهو ما نفته الكويت رسميًّا حينها، ووصفته بـ"الأخبار الكاذبة".

وقال قائد القوات الجو- فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني: بشكل عام كانت هناك 4 إلى 5 قواعد مشاركة في هذه العمليات.

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت ضربة فجر الجمعة 3 يناير، استهدفت قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري"، الإرهابي قاسم سليماني، باستخدام الطائرات المسيّرة، مسفرة عن مقتله مع عدد من قيادات وأعضاء في "الحشد الشعبي".

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