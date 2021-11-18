النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سبق" تنفرد بصور حصرية للدرعية قبل انطلاق موسمها

نجحت سبق في التقاط صور جوية خاصة للدرعية وهي تستعد لإطلاق موسمها الممتلئ بكثير من الأحداث الرياضية العالمية.


وتُظهر الصور المحافظة التاريخية وهي تتحول للوحة جمالية تبدو معها مكتملة في تجهيزاتها قبل 4 أيام فقط من تدشين موسم الدرعية (كن جزءًا من التاريخ)، والذي يشهد هذا العام العديد من الأحداث الرياضية العالمية تبدأ بسباق فورمولا إي يومي ٢٢ و٢٣ نوفمبر الجاري، يعقبه ترقب العالم للنزال التاريخي في نهائي الملاكمة 7 ديسمبر، ثم مواجهات التنس الساخنة، فيما ستحضر الفروسية بمنافسات دولية.


في الوقت الذي ستحقق فيه واحة الدرعية جذبًا كبيرًا للزوار بما تحمله من تنوع كبير، حيث تقدم تجارب متميزةً للضيوف من جميع الأعمار في الهواء الطلق، حيث تم إنشاء هذه الوجهة المميزة كجزء من موسم الدرعية الحافل بالمفاجآت، في خطوة تهدف إلى تكريم عراقة محافظة الدرعية التي تمثل نقطة بداية أمجاد هذا الوطن الغالي وموطن ملوكها وأبطالها، وأحد مواقع التراث العالمي المدرجة على لائحة اليونيسكو.


وتنقسم واحة الدرعية إلى أربع مناطق رئيسة: "الطبيعة"، "الخيال"، "الانعكاس"، "الاندفاع" - وتمتد على مساحة 130 ألف متر مربع، وتمنح الضيوف تجربة حافلة بالمرح، وتقدم للعائلات موقعاً مميزاً للاجتماع وممارسة الأنشطة المسلية، وتعزيز شعور الانتماء للمجتمع في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سبق" تنفرد بصور حصرية للدرعية قبل انطلاق موسمها
سبق

نجحت سبق في التقاط صور جوية خاصة للدرعية وهي تستعد لإطلاق موسمها الممتلئ بكثير من الأحداث الرياضية العالمية.


وتُظهر الصور المحافظة التاريخية وهي تتحول للوحة جمالية تبدو معها مكتملة في تجهيزاتها قبل 4 أيام فقط من تدشين موسم الدرعية (كن جزءًا من التاريخ)، والذي يشهد هذا العام العديد من الأحداث الرياضية العالمية تبدأ بسباق فورمولا إي يومي ٢٢ و٢٣ نوفمبر الجاري، يعقبه ترقب العالم للنزال التاريخي في نهائي الملاكمة 7 ديسمبر، ثم مواجهات التنس الساخنة، فيما ستحضر الفروسية بمنافسات دولية.


في الوقت الذي ستحقق فيه واحة الدرعية جذبًا كبيرًا للزوار بما تحمله من تنوع كبير، حيث تقدم تجارب متميزةً للضيوف من جميع الأعمار في الهواء الطلق، حيث تم إنشاء هذه الوجهة المميزة كجزء من موسم الدرعية الحافل بالمفاجآت، في خطوة تهدف إلى تكريم عراقة محافظة الدرعية التي تمثل نقطة بداية أمجاد هذا الوطن الغالي وموطن ملوكها وأبطالها، وأحد مواقع التراث العالمي المدرجة على لائحة اليونيسكو.


وتنقسم واحة الدرعية إلى أربع مناطق رئيسة: "الطبيعة"، "الخيال"، "الانعكاس"، "الاندفاع" - وتمتد على مساحة 130 ألف متر مربع، وتمنح الضيوف تجربة حافلة بالمرح، وتقدم للعائلات موقعاً مميزاً للاجتماع وممارسة الأنشطة المسلية، وتعزيز شعور الانتماء للمجتمع في المملكة.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
10:57 PM

"سبق" تنفرد بصور حصرية للدرعية قبل انطلاق موسمها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
12,361

نجحت سبق في التقاط صور جوية خاصة للدرعية وهي تستعد لإطلاق موسمها الممتلئ بكثير من الأحداث الرياضية العالمية.


وتُظهر الصور المحافظة التاريخية وهي تتحول للوحة جمالية تبدو معها مكتملة في تجهيزاتها قبل 4 أيام فقط من تدشين موسم الدرعية (كن جزءًا من التاريخ)، والذي يشهد هذا العام العديد من الأحداث الرياضية العالمية تبدأ بسباق فورمولا إي يومي ٢٢ و٢٣ نوفمبر الجاري، يعقبه ترقب العالم للنزال التاريخي في نهائي الملاكمة 7 ديسمبر، ثم مواجهات التنس الساخنة، فيما ستحضر الفروسية بمنافسات دولية.


في الوقت الذي ستحقق فيه واحة الدرعية جذبًا كبيرًا للزوار بما تحمله من تنوع كبير، حيث تقدم تجارب متميزةً للضيوف من جميع الأعمار في الهواء الطلق، حيث تم إنشاء هذه الوجهة المميزة كجزء من موسم الدرعية الحافل بالمفاجآت، في خطوة تهدف إلى تكريم عراقة محافظة الدرعية التي تمثل نقطة بداية أمجاد هذا الوطن الغالي وموطن ملوكها وأبطالها، وأحد مواقع التراث العالمي المدرجة على لائحة اليونيسكو.


وتنقسم واحة الدرعية إلى أربع مناطق رئيسة: "الطبيعة"، "الخيال"، "الانعكاس"، "الاندفاع" - وتمتد على مساحة 130 ألف متر مربع، وتمنح الضيوف تجربة حافلة بالمرح، وتقدم للعائلات موقعاً مميزاً للاجتماع وممارسة الأنشطة المسلية، وتعزيز شعور الانتماء للمجتمع في المملكة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,545
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,366
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,749
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,036

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة