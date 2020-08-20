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20 ألف طالب يسجلون مقرراتهم ذاتياً بجامعة جازان.. و"الثانية" للمتعثرين

إغلاق المرحلة الأولى.. و"فقيهي": فترة الحذف والإضافة تتاح بدءاً من 7 المحرم

أنهت جامعة جازان المرحلة الأولى من عملية التسجيل الذاتي للمقررات للفصل الأول من العام الجامعي ١٤٤٢هـ؛ حيث استهدفت هذه المرحلة الطلبة المستجدين والملتزمين بالخطة والذين بلغ عددهم ٢٠٢٩٤ طالباً وطالبة.


وثمّن عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي متابعة ودعم رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لكل المبادرات الرامية لتعزيز وتوفير الخدمات الإلكترونية لطلبة الجامعة، موضحاً أن اتباع الجامعة لأسلوب التسجيل الذاتي للمقررات يهدف إلى تعزيز مسؤولية الطالب تجاه إعداد الجدول الدراسي وفقاً لما يراه مناسبا له، وتعميق فهمه لخطته الدراسية وعلاقة المقررات ببعضها.


وأشار "فقيهي" إلى أن المرحلة الأولى من عملية التسجيل الذاتي أقفلت بنسبة تسجيل بلغت ٩٠٪ من إجمالي الفئة المستهدفة، مضيفا أن المرحلة الثانية من التسجيل الذاتي بدأت أمس الأربعاء وتستمر لغاية السبت الموافق ٣/ ١/ ١٤٤٢هـ وتستهدف هذه المرحلة الطلبة المتعثرين، وغير الملتزمين بالخطة، والمتوقع تخرجهم.

ودعا "فقيهي" الطلبة للمبادرة بالتسجيل خلال الفترة المحددة وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية موضحا أن فترة حذف وإضافة المقررات على الشعب المتاحة ووفقا لضوابط التسجيل ستتاح للطلبة خلال الفترة من ٧ وحتى١٠/ ١/ ١٤٤٢هـ.

كما شدد عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي على أهمية متابعة التقويم الجامعي والأحداث الأكاديمية والتقيد بتقديم الطلبات خلال الفترات المنصوص عليها في التقويم الأكاديمي، مؤكدا أن عدم تسجيل المقررات الدراسية سيؤدي لتغيير حالة الطالب إلى منقطع عن الدراسة، موضحا أن آخر موعد لتقديم طلب تأجيل الفصل الدراسي سيكون يوم الخميس ١٥/ ١/ ١٤٤٢.

جامعة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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20 ألف طالب يسجلون مقرراتهم ذاتياً بجامعة جازان.. و"الثانية" للمتعثرين
سبق

أنهت جامعة جازان المرحلة الأولى من عملية التسجيل الذاتي للمقررات للفصل الأول من العام الجامعي ١٤٤٢هـ؛ حيث استهدفت هذه المرحلة الطلبة المستجدين والملتزمين بالخطة والذين بلغ عددهم ٢٠٢٩٤ طالباً وطالبة.


وثمّن عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي متابعة ودعم رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لكل المبادرات الرامية لتعزيز وتوفير الخدمات الإلكترونية لطلبة الجامعة، موضحاً أن اتباع الجامعة لأسلوب التسجيل الذاتي للمقررات يهدف إلى تعزيز مسؤولية الطالب تجاه إعداد الجدول الدراسي وفقاً لما يراه مناسبا له، وتعميق فهمه لخطته الدراسية وعلاقة المقررات ببعضها.


وأشار "فقيهي" إلى أن المرحلة الأولى من عملية التسجيل الذاتي أقفلت بنسبة تسجيل بلغت ٩٠٪ من إجمالي الفئة المستهدفة، مضيفا أن المرحلة الثانية من التسجيل الذاتي بدأت أمس الأربعاء وتستمر لغاية السبت الموافق ٣/ ١/ ١٤٤٢هـ وتستهدف هذه المرحلة الطلبة المتعثرين، وغير الملتزمين بالخطة، والمتوقع تخرجهم.

ودعا "فقيهي" الطلبة للمبادرة بالتسجيل خلال الفترة المحددة وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية موضحا أن فترة حذف وإضافة المقررات على الشعب المتاحة ووفقا لضوابط التسجيل ستتاح للطلبة خلال الفترة من ٧ وحتى١٠/ ١/ ١٤٤٢هـ.

كما شدد عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي على أهمية متابعة التقويم الجامعي والأحداث الأكاديمية والتقيد بتقديم الطلبات خلال الفترات المنصوص عليها في التقويم الأكاديمي، مؤكدا أن عدم تسجيل المقررات الدراسية سيؤدي لتغيير حالة الطالب إلى منقطع عن الدراسة، موضحا أن آخر موعد لتقديم طلب تأجيل الفصل الدراسي سيكون يوم الخميس ١٥/ ١/ ١٤٤٢.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
11:25 AM

20 ألف طالب يسجلون مقرراتهم ذاتياً بجامعة جازان.. و"الثانية" للمتعثرين

إغلاق المرحلة الأولى.. و"فقيهي": فترة الحذف والإضافة تتاح بدءاً من 7 المحرم

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فهد كاملي - جازان
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أنهت جامعة جازان المرحلة الأولى من عملية التسجيل الذاتي للمقررات للفصل الأول من العام الجامعي ١٤٤٢هـ؛ حيث استهدفت هذه المرحلة الطلبة المستجدين والملتزمين بالخطة والذين بلغ عددهم ٢٠٢٩٤ طالباً وطالبة.


وثمّن عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي متابعة ودعم رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لكل المبادرات الرامية لتعزيز وتوفير الخدمات الإلكترونية لطلبة الجامعة، موضحاً أن اتباع الجامعة لأسلوب التسجيل الذاتي للمقررات يهدف إلى تعزيز مسؤولية الطالب تجاه إعداد الجدول الدراسي وفقاً لما يراه مناسبا له، وتعميق فهمه لخطته الدراسية وعلاقة المقررات ببعضها.


وأشار "فقيهي" إلى أن المرحلة الأولى من عملية التسجيل الذاتي أقفلت بنسبة تسجيل بلغت ٩٠٪ من إجمالي الفئة المستهدفة، مضيفا أن المرحلة الثانية من التسجيل الذاتي بدأت أمس الأربعاء وتستمر لغاية السبت الموافق ٣/ ١/ ١٤٤٢هـ وتستهدف هذه المرحلة الطلبة المتعثرين، وغير الملتزمين بالخطة، والمتوقع تخرجهم.

ودعا "فقيهي" الطلبة للمبادرة بالتسجيل خلال الفترة المحددة وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية موضحا أن فترة حذف وإضافة المقررات على الشعب المتاحة ووفقا لضوابط التسجيل ستتاح للطلبة خلال الفترة من ٧ وحتى١٠/ ١/ ١٤٤٢هـ.

كما شدد عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي على أهمية متابعة التقويم الجامعي والأحداث الأكاديمية والتقيد بتقديم الطلبات خلال الفترات المنصوص عليها في التقويم الأكاديمي، مؤكدا أن عدم تسجيل المقررات الدراسية سيؤدي لتغيير حالة الطالب إلى منقطع عن الدراسة، موضحا أن آخر موعد لتقديم طلب تأجيل الفصل الدراسي سيكون يوم الخميس ١٥/ ١/ ١٤٤٢.

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