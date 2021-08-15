النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صباح اليوم دون قتال.. حركة طالبان تعلن سيطرتها على جلال أباد الأفغانية

حاكم المدينة: كان هذا السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين

قال مسؤولون أفغان إن "طالبان" سيطرت على مدينة جلال أباد- شرقي أفغانستان، دون قتال، صباح اليوم الأحد، وأمّنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان، طبقاً لوكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أفغاني مقيم في جلال أباد، قوله: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد؛ لأن الحاكم استسلم لطالبان"، وأضاف: "السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكّد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
صباح اليوم دون قتال.. حركة طالبان تعلن سيطرتها على جلال أباد الأفغانية
سبق

قال مسؤولون أفغان إن "طالبان" سيطرت على مدينة جلال أباد- شرقي أفغانستان، دون قتال، صباح اليوم الأحد، وأمّنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان، طبقاً لوكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أفغاني مقيم في جلال أباد، قوله: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد؛ لأن الحاكم استسلم لطالبان"، وأضاف: "السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكّد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
08:26 AM

صباح اليوم دون قتال.. حركة طالبان تعلن سيطرتها على جلال أباد الأفغانية

حاكم المدينة: كان هذا السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,581

قال مسؤولون أفغان إن "طالبان" سيطرت على مدينة جلال أباد- شرقي أفغانستان، دون قتال، صباح اليوم الأحد، وأمّنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان، طبقاً لوكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أفغاني مقيم في جلال أباد، قوله: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد؛ لأن الحاكم استسلم لطالبان"، وأضاف: "السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكّد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,727
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,352
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,633
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,349

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة