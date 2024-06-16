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"عالم فيروسات": عدوى "كورونا" تزداد حدة لكن الفيروس سيضعف

"ألتشتاين": الفيروس حتماً باقٍ واحتمال حدوث موجة ثانية في روسيا 100%

أعلن عالم الفيروسات الروسي، الدكتور أناتولي ألتشتاين، أن عدوى "كوفيد-19" ستزداد أكثر، ولكن الفيروس سيضعف من حيث تأثيره المميت.

وقال الخبير في مقابلة مع НСН، "من المحتمل أن يضعف تأثيره المميت، ولكن ستزداد وتقوى قدراته المعدية أكثر".

ووفقاً ألتشتاين، فإن احتمال حدوث موجة ثانية من "كوفيد-19" في روسيا هو 100%، لأن الفيروس حتما باقٍ.

وقال "أعتقد أن الموجة الثانية ستبدأ في الخريف. وحاليا لم تنته الموجة الأولى لذلك يجب التفكير فيها، فربما لا تنتهي. مع أننا نلاحظ انخفاض مستواها في موسكو. أما في مناطق روسيا الأخرى فإن هذا الانخفاض ليس واضحاً".

وبحسب "روسيا اليوم" يذكر أن يانغ تشانغ، بروفيسور معهد الفيروسات في ووهان الصينية صرح لصحيفة "الشعب" الصينية، بأن الفيروس المكتشف في سوق "سينفادي" ببكين قد تكون قدراته المعدية أكبر، مقارنة بالذي اكتشف في سوق ووهان.

وقال ألتشتاين معلقاً على هذا التصريح، هذا يعني أن الحديث لا يدور حول الموجة الثانية من "كوفيد-19"، بل عن استمرار الموجة الأولى.

فيروس كورونا الجديد

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"عالم فيروسات": عدوى "كورونا" تزداد حدة لكن الفيروس سيضعف
سبق

أعلن عالم الفيروسات الروسي، الدكتور أناتولي ألتشتاين، أن عدوى "كوفيد-19" ستزداد أكثر، ولكن الفيروس سيضعف من حيث تأثيره المميت.

وقال الخبير في مقابلة مع НСН، "من المحتمل أن يضعف تأثيره المميت، ولكن ستزداد وتقوى قدراته المعدية أكثر".

ووفقاً ألتشتاين، فإن احتمال حدوث موجة ثانية من "كوفيد-19" في روسيا هو 100%، لأن الفيروس حتما باقٍ.

وقال "أعتقد أن الموجة الثانية ستبدأ في الخريف. وحاليا لم تنته الموجة الأولى لذلك يجب التفكير فيها، فربما لا تنتهي. مع أننا نلاحظ انخفاض مستواها في موسكو. أما في مناطق روسيا الأخرى فإن هذا الانخفاض ليس واضحاً".

وبحسب "روسيا اليوم" يذكر أن يانغ تشانغ، بروفيسور معهد الفيروسات في ووهان الصينية صرح لصحيفة "الشعب" الصينية، بأن الفيروس المكتشف في سوق "سينفادي" ببكين قد تكون قدراته المعدية أكبر، مقارنة بالذي اكتشف في سوق ووهان.

وقال ألتشتاين معلقاً على هذا التصريح، هذا يعني أن الحديث لا يدور حول الموجة الثانية من "كوفيد-19"، بل عن استمرار الموجة الأولى.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
01:15 PM

"عالم فيروسات": عدوى "كورونا" تزداد حدة لكن الفيروس سيضعف

"ألتشتاين": الفيروس حتماً باقٍ واحتمال حدوث موجة ثانية في روسيا 100%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن عالم الفيروسات الروسي، الدكتور أناتولي ألتشتاين، أن عدوى "كوفيد-19" ستزداد أكثر، ولكن الفيروس سيضعف من حيث تأثيره المميت.

وقال الخبير في مقابلة مع НСН، "من المحتمل أن يضعف تأثيره المميت، ولكن ستزداد وتقوى قدراته المعدية أكثر".

ووفقاً ألتشتاين، فإن احتمال حدوث موجة ثانية من "كوفيد-19" في روسيا هو 100%، لأن الفيروس حتما باقٍ.

وقال "أعتقد أن الموجة الثانية ستبدأ في الخريف. وحاليا لم تنته الموجة الأولى لذلك يجب التفكير فيها، فربما لا تنتهي. مع أننا نلاحظ انخفاض مستواها في موسكو. أما في مناطق روسيا الأخرى فإن هذا الانخفاض ليس واضحاً".

وبحسب "روسيا اليوم" يذكر أن يانغ تشانغ، بروفيسور معهد الفيروسات في ووهان الصينية صرح لصحيفة "الشعب" الصينية، بأن الفيروس المكتشف في سوق "سينفادي" ببكين قد تكون قدراته المعدية أكبر، مقارنة بالذي اكتشف في سوق ووهان.

وقال ألتشتاين معلقاً على هذا التصريح، هذا يعني أن الحديث لا يدور حول الموجة الثانية من "كوفيد-19"، بل عن استمرار الموجة الأولى.

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