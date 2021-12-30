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"مدني الخرج" يتفقد مجاري الأودية والسيول بالمحافظة والمراكز التابعة لها

ضمن إجراءات مراقبة وتسهيل مجاري السيول بمسارها الطبيعي

قام مدير الدفاع المدني بمحافظة الخرج المكلف العقيد خالد بن معاش العنزي، أمس الأربعاء، بجولة تفقدية على مجاري الأودية والسيول بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وفي التفاصيل: تأتي هذه الجولة وفق الاحتياطات والإجراءات اللازمة التي تتخذها إدارة الدفاع المدني في محافظة الخرج لمراقبة وتسهيل مجرى سيول الأودية في مسارها الطبيعي دون أي مخاطر على المواطنين والمقيمين.

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"مدني الخرج" يتفقد مجاري الأودية والسيول بالمحافظة والمراكز التابعة لها
سبق

قام مدير الدفاع المدني بمحافظة الخرج المكلف العقيد خالد بن معاش العنزي، أمس الأربعاء، بجولة تفقدية على مجاري الأودية والسيول بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وفي التفاصيل: تأتي هذه الجولة وفق الاحتياطات والإجراءات اللازمة التي تتخذها إدارة الدفاع المدني في محافظة الخرج لمراقبة وتسهيل مجرى سيول الأودية في مسارها الطبيعي دون أي مخاطر على المواطنين والمقيمين.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
09:20 PM

"مدني الخرج" يتفقد مجاري الأودية والسيول بالمحافظة والمراكز التابعة لها

ضمن إجراءات مراقبة وتسهيل مجاري السيول بمسارها الطبيعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخرج
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قام مدير الدفاع المدني بمحافظة الخرج المكلف العقيد خالد بن معاش العنزي، أمس الأربعاء، بجولة تفقدية على مجاري الأودية والسيول بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وفي التفاصيل: تأتي هذه الجولة وفق الاحتياطات والإجراءات اللازمة التي تتخذها إدارة الدفاع المدني في محافظة الخرج لمراقبة وتسهيل مجرى سيول الأودية في مسارها الطبيعي دون أي مخاطر على المواطنين والمقيمين.

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