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"كورونا" يرتفع بعدد قتلاه في تركيا إلى 574.. والإصابات لـ3.135

إجراء 20.065 فحصًا لمشتبهين بالفيروس

أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الأحد)، بأن حصيلة حالات الوفاة بسبب مرض "كوفيد-19" زادت 73 أمس إلى 574 حالة، كما ارتفعت حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب للمرض، 3135 ليصل إجماليها في تركيا إلى 27 ألفًا و69 حالة إصابة.

وذكر الوزير أنه تم إجراء 20 ألفًا و65 فحصًا لمن يشتبه أنهم مرضى بكوفيد-19 في تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لـ"رويترز".

تركيا فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يرتفع بعدد قتلاه في تركيا إلى 574.. والإصابات لـ3.135
سبق

أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الأحد)، بأن حصيلة حالات الوفاة بسبب مرض "كوفيد-19" زادت 73 أمس إلى 574 حالة، كما ارتفعت حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب للمرض، 3135 ليصل إجماليها في تركيا إلى 27 ألفًا و69 حالة إصابة.

وذكر الوزير أنه تم إجراء 20 ألفًا و65 فحصًا لمن يشتبه أنهم مرضى بكوفيد-19 في تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لـ"رويترز".

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
09:35 PM

"كورونا" يرتفع بعدد قتلاه في تركيا إلى 574.. والإصابات لـ3.135

إجراء 20.065 فحصًا لمشتبهين بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الأحد)، بأن حصيلة حالات الوفاة بسبب مرض "كوفيد-19" زادت 73 أمس إلى 574 حالة، كما ارتفعت حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب للمرض، 3135 ليصل إجماليها في تركيا إلى 27 ألفًا و69 حالة إصابة.

وذكر الوزير أنه تم إجراء 20 ألفًا و65 فحصًا لمن يشتبه أنهم مرضى بكوفيد-19 في تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لـ"رويترز".

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