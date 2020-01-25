وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني المقدم محمد بن إبراهيم العمري، أن التطبيق يتيح للمنسوبين الاستفادة بشكل أكبر من خدمات برنامج "واجب"، وذلك لتقديم عروض وتخفيضات خاصة، وأيضاً برنامج "حسن" المختص في تقديم بلاغات الصيانة في المدن السكنية، وتطبيقات الشؤون الصحية لتقديم الخدمات للمستفيدين.
وأشار "العمري" إلى أن التطبيق سيستمر في تحديث وإضافة خدمات جديدة وتحسين أدائه بشكل دائم.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني المقدم محمد بن إبراهيم العمري، أن التطبيق يتيح للمنسوبين الاستفادة بشكل أكبر من خدمات برنامج "واجب"، وذلك لتقديم عروض وتخفيضات خاصة، وأيضاً برنامج "حسن" المختص في تقديم بلاغات الصيانة في المدن السكنية، وتطبيقات الشؤون الصحية لتقديم الخدمات للمستفيدين.
وأشار "العمري" إلى أن التطبيق سيستمر في تحديث وإضافة خدمات جديدة وتحسين أدائه بشكل دائم.
25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
09:49 PM
"الحرس الوطني" يتيح لمنسوبيه الحصول على الخدمات بـ"ضغطة زر"
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني المقدم محمد بن إبراهيم العمري، أن التطبيق يتيح للمنسوبين الاستفادة بشكل أكبر من خدمات برنامج "واجب"، وذلك لتقديم عروض وتخفيضات خاصة، وأيضاً برنامج "حسن" المختص في تقديم بلاغات الصيانة في المدن السكنية، وتطبيقات الشؤون الصحية لتقديم الخدمات للمستفيدين.
وأشار "العمري" إلى أن التطبيق سيستمر في تحديث وإضافة خدمات جديدة وتحسين أدائه بشكل دائم.