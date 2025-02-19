النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى ظلم يكثف التوعية عن "كورونا المستجد".. ويدعو زواره للاحتياط

عرض فيديو وأكواد تُقرأ بـ"الجوال" ونشر بانرات ووزع منشورات

كثّف مستشفى ظلم العام جهوده التوعوية؛ للتعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، وذلك ضمن الحملة التوعوية التي أطلقها المستشفى، والتي استهدف فيها المراجعين والزوّار والكوادر الطبية والفنية والإدارية.

وفي هذا الإطار، استثمرت إدارتا التوعية الصحية ومكافحة العدوى بالمستشفى، الشاشات الإعلانية في بث الرسائل التوعوية، فيما قامت بتوزيع المنشورات على المراجعين والزوار والموظفين، وأعدت لوحات توعوية في أماكن الانتظار بالمستشفى، فيما نشرت "كود كورونا" والذي يتمكن من خلاله المراجع والزائر من الوصول للطرق الوقائية من فيروس "كورونا" عبر جهاز الجوال.

كما استعرض المستشفى عبر رسائله التوعوية طرق الوقاية من عدوى "كورونا" المستجد، الذي يعرف اختصارًا باسم (2019-nCoV) مؤكداً على أهمية التقيد بالاحتياطات الوقائية للالتهابات التنفسية عامة التي تشمل: المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون، وتغطية الفم، والأنف عند السعال والعطس.

وقدم المستشفى شرحاً لأعراض الإصابة بالفيروس، ومن أبرزها: الحمى، والسعال، وضيق في التنفس، وقد تتطور الأعراض أحيانًا إلى التهاب رئوي، حاثاً من يشعر بهذه الأعراض على التوجه إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى.

مستشفى ظلم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى ظلم يكثف التوعية عن "كورونا المستجد".. ويدعو زواره للاحتياط
سبق

كثّف مستشفى ظلم العام جهوده التوعوية؛ للتعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، وذلك ضمن الحملة التوعوية التي أطلقها المستشفى، والتي استهدف فيها المراجعين والزوّار والكوادر الطبية والفنية والإدارية.

وفي هذا الإطار، استثمرت إدارتا التوعية الصحية ومكافحة العدوى بالمستشفى، الشاشات الإعلانية في بث الرسائل التوعوية، فيما قامت بتوزيع المنشورات على المراجعين والزوار والموظفين، وأعدت لوحات توعوية في أماكن الانتظار بالمستشفى، فيما نشرت "كود كورونا" والذي يتمكن من خلاله المراجع والزائر من الوصول للطرق الوقائية من فيروس "كورونا" عبر جهاز الجوال.

كما استعرض المستشفى عبر رسائله التوعوية طرق الوقاية من عدوى "كورونا" المستجد، الذي يعرف اختصارًا باسم (2019-nCoV) مؤكداً على أهمية التقيد بالاحتياطات الوقائية للالتهابات التنفسية عامة التي تشمل: المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون، وتغطية الفم، والأنف عند السعال والعطس.

وقدم المستشفى شرحاً لأعراض الإصابة بالفيروس، ومن أبرزها: الحمى، والسعال، وضيق في التنفس، وقد تتطور الأعراض أحيانًا إلى التهاب رئوي، حاثاً من يشعر بهذه الأعراض على التوجه إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
06:01 PM

مستشفى ظلم يكثف التوعية عن "كورونا المستجد".. ويدعو زواره للاحتياط

عرض فيديو وأكواد تُقرأ بـ"الجوال" ونشر بانرات ووزع منشورات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
986

كثّف مستشفى ظلم العام جهوده التوعوية؛ للتعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، وذلك ضمن الحملة التوعوية التي أطلقها المستشفى، والتي استهدف فيها المراجعين والزوّار والكوادر الطبية والفنية والإدارية.

وفي هذا الإطار، استثمرت إدارتا التوعية الصحية ومكافحة العدوى بالمستشفى، الشاشات الإعلانية في بث الرسائل التوعوية، فيما قامت بتوزيع المنشورات على المراجعين والزوار والموظفين، وأعدت لوحات توعوية في أماكن الانتظار بالمستشفى، فيما نشرت "كود كورونا" والذي يتمكن من خلاله المراجع والزائر من الوصول للطرق الوقائية من فيروس "كورونا" عبر جهاز الجوال.

كما استعرض المستشفى عبر رسائله التوعوية طرق الوقاية من عدوى "كورونا" المستجد، الذي يعرف اختصارًا باسم (2019-nCoV) مؤكداً على أهمية التقيد بالاحتياطات الوقائية للالتهابات التنفسية عامة التي تشمل: المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون، وتغطية الفم، والأنف عند السعال والعطس.

وقدم المستشفى شرحاً لأعراض الإصابة بالفيروس، ومن أبرزها: الحمى، والسعال، وضيق في التنفس، وقد تتطور الأعراض أحيانًا إلى التهاب رئوي، حاثاً من يشعر بهذه الأعراض على التوجه إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,700
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,851
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,437
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,799

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة