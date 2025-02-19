مستشفى ظلم يكثف التوعية عن "كورونا المستجد".. ويدعو زواره للاحتياط

عرض فيديو وأكواد تُقرأ بـ"الجوال" ونشر بانرات ووزع منشورات

كثّف مستشفى ظلم العام جهوده التوعوية؛ للتعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، وذلك ضمن الحملة التوعوية التي أطلقها المستشفى، والتي استهدف فيها المراجعين والزوّار والكوادر الطبية والفنية والإدارية.

وفي هذا الإطار، استثمرت إدارتا التوعية الصحية ومكافحة العدوى بالمستشفى، الشاشات الإعلانية في بث الرسائل التوعوية، فيما قامت بتوزيع المنشورات على المراجعين والزوار والموظفين، وأعدت لوحات توعوية في أماكن الانتظار بالمستشفى، فيما نشرت "كود كورونا" والذي يتمكن من خلاله المراجع والزائر من الوصول للطرق الوقائية من فيروس "كورونا" عبر جهاز الجوال.

كما استعرض المستشفى عبر رسائله التوعوية طرق الوقاية من عدوى "كورونا" المستجد، الذي يعرف اختصارًا باسم (2019-nCoV) مؤكداً على أهمية التقيد بالاحتياطات الوقائية للالتهابات التنفسية عامة التي تشمل: المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون، وتغطية الفم، والأنف عند السعال والعطس.

وقدم المستشفى شرحاً لأعراض الإصابة بالفيروس، ومن أبرزها: الحمى، والسعال، وضيق في التنفس، وقد تتطور الأعراض أحيانًا إلى التهاب رئوي، حاثاً من يشعر بهذه الأعراض على التوجه إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى.