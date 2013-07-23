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لبنان تسجل 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا

"الصحة": ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 7889 حالة

سجّلت لبنان 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع الإصابات إلى 552871 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 7889 حالة بعد تسجيل حالة وفاة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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لبنان تسجل 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت لبنان 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع الإصابات إلى 552871 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 7889 حالة بعد تسجيل حالة وفاة.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
08:21 PM

لبنان تسجل 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا

"الصحة": ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 7889 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت لبنان 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع الإصابات إلى 552871 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 7889 حالة بعد تسجيل حالة وفاة.

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