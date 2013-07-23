سجّلت لبنان 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع الإصابات إلى 552871 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 7889 حالة بعد تسجيل حالة وفاة.
لبنان تسجل 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا
"الصحة": ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 7889 حالة
سجّلت لبنان 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع الإصابات إلى 552871 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 7889 حالة بعد تسجيل حالة وفاة.
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لبنان تسجل 543 إصابة جديدة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-22
سجّلت لبنان 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع الإصابات إلى 552871 إصابة.
22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
08:21 PM
لبنان تسجل 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا
"الصحة": ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 7889 حالة
سجّلت لبنان 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع الإصابات إلى 552871 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 7889 حالة بعد تسجيل حالة وفاة.
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