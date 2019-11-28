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السفارة السعودية بالقاهرة: "نقلي" لم يدلِ بأي تصريح عن الشأن العراقي

نفت صحة خبر نشره موقع "صدى الأمة" اليوم الخميس

أفادت السفارة السعودية في القاهرة بأن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي؛ لم يدلِ بأي تصريحات صحفية في الآونة الأخيرة لأي وسيلة إعلامية مصرية أو أجنبية، سواء بشكل منفرد أو جماعي.


جاء ذلك النفي ردًّا على الخبر المنشور في موقع "صدى الأمة" بتاريخ 28/ 11/ 2019م.

وأعربت السفارة عن أسفها لاختلاق مثل هذه التصريحات، وعلى وجه الخصوص ما تضمنته من مزاعم حيال التعليق على الأحداث الدائرة في العراق، وبما يتنافى مع سياسة المملكة القائمة على احترام سيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال.

وقالت السفارة إنها تأمل في توخي الدقة والمصداقية فيما يُنشر.

السفارة السعودية بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة السعودية بالقاهرة: "نقلي" لم يدلِ بأي تصريح عن الشأن العراقي
سبق

أفادت السفارة السعودية في القاهرة بأن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي؛ لم يدلِ بأي تصريحات صحفية في الآونة الأخيرة لأي وسيلة إعلامية مصرية أو أجنبية، سواء بشكل منفرد أو جماعي.


جاء ذلك النفي ردًّا على الخبر المنشور في موقع "صدى الأمة" بتاريخ 28/ 11/ 2019م.

وأعربت السفارة عن أسفها لاختلاق مثل هذه التصريحات، وعلى وجه الخصوص ما تضمنته من مزاعم حيال التعليق على الأحداث الدائرة في العراق، وبما يتنافى مع سياسة المملكة القائمة على احترام سيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال.

وقالت السفارة إنها تأمل في توخي الدقة والمصداقية فيما يُنشر.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
05:24 PM

السفارة السعودية بالقاهرة: "نقلي" لم يدلِ بأي تصريح عن الشأن العراقي

نفت صحة خبر نشره موقع "صدى الأمة" اليوم الخميس

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حامد العلي - الرياض
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أفادت السفارة السعودية في القاهرة بأن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي؛ لم يدلِ بأي تصريحات صحفية في الآونة الأخيرة لأي وسيلة إعلامية مصرية أو أجنبية، سواء بشكل منفرد أو جماعي.


جاء ذلك النفي ردًّا على الخبر المنشور في موقع "صدى الأمة" بتاريخ 28/ 11/ 2019م.

وأعربت السفارة عن أسفها لاختلاق مثل هذه التصريحات، وعلى وجه الخصوص ما تضمنته من مزاعم حيال التعليق على الأحداث الدائرة في العراق، وبما يتنافى مع سياسة المملكة القائمة على احترام سيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال.

وقالت السفارة إنها تأمل في توخي الدقة والمصداقية فيما يُنشر.

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