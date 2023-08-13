سجلت موريتانيا 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس، قد ارتفع إلى 6622 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 157 حالة.
سجلت موريتانيا 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس، قد ارتفع إلى 6622 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 157 حالة.موريتانيا فيروس كورونا الجديد
سجلت موريتانيا 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس، قد ارتفع إلى 6622 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 157 حالة.
سجلت موريتانيا 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس، قد ارتفع إلى 6622 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 157 حالة.