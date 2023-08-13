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موريتانيا: 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت موريتانيا 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس، قد ارتفع إلى 6622 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 157 حالة.

موريتانيا فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا: 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت موريتانيا 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس، قد ارتفع إلى 6622 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 157 حالة.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
08:29 AM

موريتانيا: 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت موريتانيا 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس، قد ارتفع إلى 6622 إصابة؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 157 حالة.

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