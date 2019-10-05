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وفاة 2 وإصابة 7 إثر تصادم بعسير.. المركبتان سقطتا من عقبة شعار

عدد من الفرق الإسعافية باشرت الحادث ونقلت الحالات للمستشفيات

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب سبعة آخرون؛ جراء تصادم وقع في عقبة شعار بعسير، مساء أمس.

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري: باشرت فرق الهلال الأحمر بعسير حادث تصادم في عقبة شعار بين "دينا ونش" وسيارة "تورس فورد"، مما أدى إلى سقوط السيارتين من العقبة.

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع في الساعة ٢٠:٥٤م، توجهت أربع فرق إسعافية واتضح وجود سبع إصابات وحالتي وفاة.

وأردف: تم نقل الجثتين مع أربع إصابات عن طريق الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر، في حين نقلت ثلاث حالات عن طريق فرق إسعافية أخرى مشاركة بالموقع.

وتابع: تمكن رجال المرور من التعامل مع الحادث وتنظيم حركة السير وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.

عسير عقبة شعار هيئة الهلال الأحمر السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفاة 2 وإصابة 7 إثر تصادم بعسير.. المركبتان سقطتا من عقبة شعار
سبق

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب سبعة آخرون؛ جراء تصادم وقع في عقبة شعار بعسير، مساء أمس.

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري: باشرت فرق الهلال الأحمر بعسير حادث تصادم في عقبة شعار بين "دينا ونش" وسيارة "تورس فورد"، مما أدى إلى سقوط السيارتين من العقبة.

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع في الساعة ٢٠:٥٤م، توجهت أربع فرق إسعافية واتضح وجود سبع إصابات وحالتي وفاة.

وأردف: تم نقل الجثتين مع أربع إصابات عن طريق الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر، في حين نقلت ثلاث حالات عن طريق فرق إسعافية أخرى مشاركة بالموقع.

وتابع: تمكن رجال المرور من التعامل مع الحادث وتنظيم حركة السير وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
03:08 PM

وفاة 2 وإصابة 7 إثر تصادم بعسير.. المركبتان سقطتا من عقبة شعار

عدد من الفرق الإسعافية باشرت الحادث ونقلت الحالات للمستشفيات

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محمد طيران - عسير
12
7,793

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب سبعة آخرون؛ جراء تصادم وقع في عقبة شعار بعسير، مساء أمس.

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري: باشرت فرق الهلال الأحمر بعسير حادث تصادم في عقبة شعار بين "دينا ونش" وسيارة "تورس فورد"، مما أدى إلى سقوط السيارتين من العقبة.

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع في الساعة ٢٠:٥٤م، توجهت أربع فرق إسعافية واتضح وجود سبع إصابات وحالتي وفاة.

وأردف: تم نقل الجثتين مع أربع إصابات عن طريق الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر، في حين نقلت ثلاث حالات عن طريق فرق إسعافية أخرى مشاركة بالموقع.

وتابع: تمكن رجال المرور من التعامل مع الحادث وتنظيم حركة السير وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.

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