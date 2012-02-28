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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين "أبو طيرة" و"صهلولي"

استشهدا أثناء أداء عملهما لحماية حدود الوطن بقطاع محافظة الداير بني مالك

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد الجندي أول فهد بن إبراهيم علي أبو طيرة وذوي الشهيد الجندي أول جابر بن سعد علي صهلولي، من منسوبي حرس الحدود، اللذين استشهدا أثناء أداء عملهما بالحد الجنوبي بقطاع محافظة الداير بني مالك في منطقة جازان.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه، وولائهم لقيادتهم الرشيدة - أيدها الله -.

وعبَّر سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين "أبو طيرة" و"صهلولي"
سبق

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد الجندي أول فهد بن إبراهيم علي أبو طيرة وذوي الشهيد الجندي أول جابر بن سعد علي صهلولي، من منسوبي حرس الحدود، اللذين استشهدا أثناء أداء عملهما بالحد الجنوبي بقطاع محافظة الداير بني مالك في منطقة جازان.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه، وولائهم لقيادتهم الرشيدة - أيدها الله -.

وعبَّر سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
01:28 AM

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين "أبو طيرة" و"صهلولي"

استشهدا أثناء أداء عملهما لحماية حدود الوطن بقطاع محافظة الداير بني مالك

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محمد المواسي - جازان
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نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد الجندي أول فهد بن إبراهيم علي أبو طيرة وذوي الشهيد الجندي أول جابر بن سعد علي صهلولي، من منسوبي حرس الحدود، اللذين استشهدا أثناء أداء عملهما بالحد الجنوبي بقطاع محافظة الداير بني مالك في منطقة جازان.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه، وولائهم لقيادتهم الرشيدة - أيدها الله -.

وعبَّر سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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