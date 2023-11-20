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ذهبت للتنزه.. فقتلتها مجموعة من الكلاب

في غابة شمالي فرنسا.. وكانت الضحية حاملًا

قُتلت امرأة كانت تُنَزّه كلبها في غابة في شمال فرنسا، عندما هاجمتها كلاب تشارك في رحلة صيد؛ على ما أفاد مصدر قضائي، الثلاثاء.

وقال المدعي العام في سواسون فريديريك تران في بيان: إن سبب وفاة المرأة البالغة 29 عامًا في غابة ريتس على بُعد 150 كيلومترًا تقريبًا من الحدود البلجيكية، "عائد إلى نزيف ناجم عن عدة عضات كلاب في الأطراف العليا والسفلى فضلًا عن الرأس".

وأوضحت النيابة العامة، أن "عينات أُخِذت من 93 كلبًا كانت تشارك في رحلة صيد (..) منظمة في مكان قريب".

وتابعت النيابة تقول: إن الهدف من ذلك "تحديد الكلب أو الكلاب التي عضت المرأة"؛ موضحة أن العضات "أتت قبل الوفاة وبعدها".

وكانت الضحية حاملًا، واتصلت بزوجها لتُبلغه بوجود "كلاب خطرة" عندما كانت تُنزّه كلبها؛ على ما أفاد.

فرنسا

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ذهبت للتنزه.. فقتلتها مجموعة من الكلاب
سبق

قُتلت امرأة كانت تُنَزّه كلبها في غابة في شمال فرنسا، عندما هاجمتها كلاب تشارك في رحلة صيد؛ على ما أفاد مصدر قضائي، الثلاثاء.

وقال المدعي العام في سواسون فريديريك تران في بيان: إن سبب وفاة المرأة البالغة 29 عامًا في غابة ريتس على بُعد 150 كيلومترًا تقريبًا من الحدود البلجيكية، "عائد إلى نزيف ناجم عن عدة عضات كلاب في الأطراف العليا والسفلى فضلًا عن الرأس".

وأوضحت النيابة العامة، أن "عينات أُخِذت من 93 كلبًا كانت تشارك في رحلة صيد (..) منظمة في مكان قريب".

وتابعت النيابة تقول: إن الهدف من ذلك "تحديد الكلب أو الكلاب التي عضت المرأة"؛ موضحة أن العضات "أتت قبل الوفاة وبعدها".

وكانت الضحية حاملًا، واتصلت بزوجها لتُبلغه بوجود "كلاب خطرة" عندما كانت تُنزّه كلبها؛ على ما أفاد.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
09:04 AM

ذهبت للتنزه.. فقتلتها مجموعة من الكلاب

في غابة شمالي فرنسا.. وكانت الضحية حاملًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتلت امرأة كانت تُنَزّه كلبها في غابة في شمال فرنسا، عندما هاجمتها كلاب تشارك في رحلة صيد؛ على ما أفاد مصدر قضائي، الثلاثاء.

وقال المدعي العام في سواسون فريديريك تران في بيان: إن سبب وفاة المرأة البالغة 29 عامًا في غابة ريتس على بُعد 150 كيلومترًا تقريبًا من الحدود البلجيكية، "عائد إلى نزيف ناجم عن عدة عضات كلاب في الأطراف العليا والسفلى فضلًا عن الرأس".

وأوضحت النيابة العامة، أن "عينات أُخِذت من 93 كلبًا كانت تشارك في رحلة صيد (..) منظمة في مكان قريب".

وتابعت النيابة تقول: إن الهدف من ذلك "تحديد الكلب أو الكلاب التي عضت المرأة"؛ موضحة أن العضات "أتت قبل الوفاة وبعدها".

وكانت الضحية حاملًا، واتصلت بزوجها لتُبلغه بوجود "كلاب خطرة" عندما كانت تُنزّه كلبها؛ على ما أفاد.

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