ميناء جدة الإسلامي يستأنف حركة الملاحة بعد انخفاض الرياح

بعد إيقافها في وقت سابق لسوء الأحوال الجوية صباح اليوم

أعلن ميناء جدة الإسلامي، ‏استئناف الحركة الملاحية بالميناء في الساعة 13:20 اليوم الجمعة، بعد انخفاض سرعة الرياح للحد المسموح به وتحسن مدى الرؤية الأفقية.

وكان الميناء قد أعلن ‏إيقاف الحركة الملاحية بالميناء ‎اليوم الجمعة في الساعة 09:45 صباحاً نظراً لسوء الأحوال الجوية؛ حيث تجاوزت سرعة الرياح الشرقية "35"، مع انخفاض في مدى الرؤية الأفقية.