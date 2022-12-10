ميناء جدة الإسلامي يستأنف حركة الملاحة بعد انخفاض الرياح
بعد إيقافها في وقت سابق لسوء الأحوال الجوية صباح اليوم
أعلن ميناء جدة الإسلامي، استئناف الحركة الملاحية بالميناء في الساعة 13:20 اليوم الجمعة، بعد انخفاض سرعة الرياح للحد المسموح به وتحسن مدى الرؤية الأفقية.
وكان الميناء قد أعلن إيقاف الحركة الملاحية بالميناء اليوم الجمعة في الساعة 09:45 صباحاً نظراً لسوء الأحوال الجوية؛ حيث تجاوزت سرعة الرياح الشرقية "35"، مع انخفاض في مدى الرؤية الأفقية.
ميناء جدة الإسلامي يستأنف حركة الملاحة بعد انخفاض الرياح
ماجد الرفاعي
سبق
2017-12-08
أعلن ميناء جدة الإسلامي، استئناف الحركة الملاحية بالميناء في الساعة 13:20 اليوم الجمعة، بعد انخفاض سرعة الرياح للحد المسموح به وتحسن مدى الرؤية الأفقية.
وكان الميناء قد أعلن إيقاف الحركة الملاحية بالميناء اليوم الجمعة في الساعة 09:45 صباحاً نظراً لسوء الأحوال الجوية؛ حيث تجاوزت سرعة الرياح الشرقية "35"، مع انخفاض في مدى الرؤية الأفقية.
08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
02:33 PM
ميناء جدة الإسلامي يستأنف حركة الملاحة بعد انخفاض الرياح
بعد إيقافها في وقت سابق لسوء الأحوال الجوية صباح اليوم
أعلن ميناء جدة الإسلامي، استئناف الحركة الملاحية بالميناء في الساعة 13:20 اليوم الجمعة، بعد انخفاض سرعة الرياح للحد المسموح به وتحسن مدى الرؤية الأفقية.
وكان الميناء قد أعلن إيقاف الحركة الملاحية بالميناء اليوم الجمعة في الساعة 09:45 صباحاً نظراً لسوء الأحوال الجوية؛ حيث تجاوزت سرعة الرياح الشرقية "35"، مع انخفاض في مدى الرؤية الأفقية.