بلغت القاصرتان وطالبتا بشرع الله.. القصاص من سعودي أنهى خلافه مع آخر بطلقات نارية

"الداخلية" نفذت الحكم اليوم بالعاصمة وأصدرت بياناً تفصيلياً تضمّن اسمي الجاني والقتيل

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجان سعودي في مدينة الرياض، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه؛ إثر خلاف بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ كتِبَ عَلَيْكم الْقِصَاص فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكمْ تَتَّقونَ}.

أقدم بندر بن جهيم بن لافي العصيمي -سعودي الجنسية- على قتل سلطان بن هذال بن لافي العصيمي العتيبي -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه إثر خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ وتكليف القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني بندر بن جهيم بن لافي العصيمي -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 20/ 1/ 1441هـ بمحافظة القويعية بمدينة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.