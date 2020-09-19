النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلغت القاصرتان وطالبتا بشرع الله.. القصاص من سعودي أنهى خلافه مع آخر بطلقات نارية

"الداخلية" نفذت الحكم اليوم بالعاصمة وأصدرت بياناً تفصيلياً تضمّن اسمي الجاني والقتيل

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجان سعودي في مدينة الرياض، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه؛ إثر خلاف بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ كتِبَ عَلَيْكم الْقِصَاص فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكمْ تَتَّقونَ}.

أقدم بندر بن جهيم بن لافي العصيمي -سعودي الجنسية- على قتل سلطان بن هذال بن لافي العصيمي العتيبي -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه إثر خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ وتكليف القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني بندر بن جهيم بن لافي العصيمي -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 20/ 1/ 1441هـ بمحافظة القويعية بمدينة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بلغت القاصرتان وطالبتا بشرع الله.. القصاص من سعودي أنهى خلافه مع آخر بطلقات نارية
سبق

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجان سعودي في مدينة الرياض، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه؛ إثر خلاف بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ كتِبَ عَلَيْكم الْقِصَاص فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكمْ تَتَّقونَ}.

أقدم بندر بن جهيم بن لافي العصيمي -سعودي الجنسية- على قتل سلطان بن هذال بن لافي العصيمي العتيبي -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه إثر خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ وتكليف القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني بندر بن جهيم بن لافي العصيمي -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 20/ 1/ 1441هـ بمحافظة القويعية بمدينة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
01:41 PM

بلغت القاصرتان وطالبتا بشرع الله.. القصاص من سعودي أنهى خلافه مع آخر بطلقات نارية

"الداخلية" نفذت الحكم اليوم بالعاصمة وأصدرت بياناً تفصيلياً تضمّن اسمي الجاني والقتيل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
11
13,908

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بجان سعودي في مدينة الرياض، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، وذلك بإطلاق النار عليه؛ إثر خلاف بينهما.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ كتِبَ عَلَيْكم الْقِصَاص فِي الْقَتْلَى}... الآية.

وقال تعالى: {وَلَكمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكمْ تَتَّقونَ}.

أقدم بندر بن جهيم بن لافي العصيمي -سعودي الجنسية- على قتل سلطان بن هذال بن لافي العصيمي العتيبي -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه إثر خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ وتكليف القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني بندر بن جهيم بن لافي العصيمي -سعودي الجنسية- اليوم الخميس 20/ 1/ 1441هـ بمحافظة القويعية بمدينة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,769
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,967
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,933
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,502

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة