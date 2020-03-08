تركي بن طلال يرعى اتفاقية شراكة بين هيئة تطوير عسير وبنك التنمية

لدعم المنشآت الصغيرة والناشئة في المنطقة بقيمة مليار ريال

يرعى أمير منطقة عسير، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، توقيع اتفاقية شراكة ما بين هيئة تطوير المنطقة، وبنك التنمية الاجتماعية، بقيمة مليار ريال، لدعم المنشآت الصغيرة والناشئة في عسير، غدًا الاثنين في مدينة أبها.

يأتي ذلك، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والناشئة، المهندس صالح الرشيد، وعدد من المهتمين ورواد ورائدات الأعمال، وطلاب وطالبات كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك خالد، وجامعة بيشة.

وتهدف الاتفاقية لخفض نسبة البطالة في منطقة عسير من 14% إلى 8.7% مضافة للبرامج الإستراتيجية للمنطقة التي تهتم برفع الناتج المحلي من السياحة ليصل إلى 35% بحلول عام 2030.

ومن الأهداف التي تحملها الاتفاقية، تطوير بناء علاقات قوية مع رواد ورائدات الأعمال، ونشر ثقافة الاستثمار في المنطقة، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والناشئة.

كما تتضمن الأهداف تنفيذ مشروع (رحلة السائح) لدعم المنشآت الصغيرة والناشئة بالمنطقة باعتبار السياحة الركيزة الأساسية في استراتيجية تطوير منطقة عسير.

ويأتي الدعم المادي للاتفاقية بمبلغ مليار ريال، لتمويل ٢٥٠ منشأة صغيرة وناشئة خلال خمس سنوات من خلال ألف مشروع قائم وجديد، بمتوسط مليون ريال لكل مشروع، وتشكيل فريق عمل لمساعدة المستثمر من خلال تقديم دراسة الجدوى والتأهيل والدعم.