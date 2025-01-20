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بيشة.. 71 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في 4 محافظات بعسير

وصول المراجعين لأكثر من مليون في 2019

وصل عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في محافظات "بيشة، بلقرن، تثليث، الأمواه"، إلى 71 مركزاً صحياً، تابعين لـ"صحة بيشة".

وبلغ عدد المراجعين في العيادات الخارجية، بحسب إحصائية الصحة العامة بعدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الأولية، خلال العام الماضي 2019م، 1052391 مراجعاً.

كما بلغ عدد من راجعوا عيادات الأسنان 51982 مراجعاً، واستقبلت عيادات الحوامل 12473 مراجعة.

فيما استقبلت عيادات الطفل السليم 68207 أطفال، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات أخرى 118850 مراجعاً.

وتعمل تسعة من المراكز الصحية، بنظام المركز المناوب، وهي: "المركز المناوب ببيشة، النقيع، الحازمي، جنوب المدينة ببيشة، صمخ، مركز صحي بني عمرو، الأمواه، البشائر، سبت العلايا". ووصل عدد المراجعين في المراكز المناوبة 223295 مراجعاً.

صحة بيشة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بيشة.. 71 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في 4 محافظات بعسير
سبق

وصل عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في محافظات "بيشة، بلقرن، تثليث، الأمواه"، إلى 71 مركزاً صحياً، تابعين لـ"صحة بيشة".

وبلغ عدد المراجعين في العيادات الخارجية، بحسب إحصائية الصحة العامة بعدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الأولية، خلال العام الماضي 2019م، 1052391 مراجعاً.

كما بلغ عدد من راجعوا عيادات الأسنان 51982 مراجعاً، واستقبلت عيادات الحوامل 12473 مراجعة.

فيما استقبلت عيادات الطفل السليم 68207 أطفال، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات أخرى 118850 مراجعاً.

وتعمل تسعة من المراكز الصحية، بنظام المركز المناوب، وهي: "المركز المناوب ببيشة، النقيع، الحازمي، جنوب المدينة ببيشة، صمخ، مركز صحي بني عمرو، الأمواه، البشائر، سبت العلايا". ووصل عدد المراجعين في المراكز المناوبة 223295 مراجعاً.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
07:22 PM

بيشة.. 71 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في 4 محافظات بعسير

وصول المراجعين لأكثر من مليون في 2019

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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وصل عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في محافظات "بيشة، بلقرن، تثليث، الأمواه"، إلى 71 مركزاً صحياً، تابعين لـ"صحة بيشة".

وبلغ عدد المراجعين في العيادات الخارجية، بحسب إحصائية الصحة العامة بعدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الأولية، خلال العام الماضي 2019م، 1052391 مراجعاً.

كما بلغ عدد من راجعوا عيادات الأسنان 51982 مراجعاً، واستقبلت عيادات الحوامل 12473 مراجعة.

فيما استقبلت عيادات الطفل السليم 68207 أطفال، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات أخرى 118850 مراجعاً.

وتعمل تسعة من المراكز الصحية، بنظام المركز المناوب، وهي: "المركز المناوب ببيشة، النقيع، الحازمي، جنوب المدينة ببيشة، صمخ، مركز صحي بني عمرو، الأمواه، البشائر، سبت العلايا". ووصل عدد المراجعين في المراكز المناوبة 223295 مراجعاً.

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