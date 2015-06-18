لأول مرة بمكة.. مستشفى "النور التخصصي" يوفر اختبار تليف الكبد ‏

يساهم في سرعة تشخيص الحالات ورسم الخطة العلاجية.. متابعة دقيقة

شهدت "وحدة الهرمون" بمختبر مستشفى النور التخصصي، توفير أحدث اختبار (ELF test (Enhanced Liver Fibrosis الذي يعمل على اكتشاف نسبة التليف الكبدي لدى المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد المزمن، وذلك لأول مرة في منطقة مكة المكرمة.



ويساعد الاختبار في سرعة تشخيص الحالات المصابة بأمراض الكبد ورسم الخطة العلاجية المناسبة لهم وتقديم المتابعة الدقيقة.



وقال رئيس قسم المختبر وبنك الدم بالمستشفى الدكتور خالد القثامي: للاختبار عدة فوائد من أهمها الأسلوب الجديد والسهل الذي يتم عن طريقه أخذ عينة الدم وبكمية لا تتجاوز "٣ملم"، حيث يتم وضعها بجهاز المختبر خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث ساعات، وتظهر خلاله النتائج بأقل خطورة مقارنة بما كان عليه الوضع سابقاً من تعريض المريض لأخذ خزعة من الكبد وما يترتب على ذلك من أعراض جانبية ووقت أطول حتى ظهور النتائج النهائية التي تختلف عن النتائج السابقة من حيث الدقة في التشخيص.



وأضاف: تتجاوز دقة الاختبار٩٠٪، ويمكن مقارنتها بالفحص الكبدي (FibroScan).



من جهة أخرى، قال رئيس قسم الهضمية وأمراض الكبد الدكتور حسان بخاري: الاختبار يساعد في تحديد درجة التليف الكبدي مما يترتب عليه تحديد نوع العلاج خاصة لمرضى الالتهاب الكبدي المزمن من نوع "س".



بدوره، قال مدير المستشفى الدكتور فواز بن حمدي الجهني إن توفير أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية بمستشفى النور التخصصي من شأنه تسريع الوصول إلى التشخيص النهائي للمريض في وقت قياسي.