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وزارة الطاقة تدعو للاستفادة من مبادرة تأجيل سداد 50% من قيمة فواتير الكهرباء

من خلال تسديد نصف مبلغ الفاتورة عبر قنوات السداد المعتمدة من قبل مزودي الخدمة

دعت وزارة الطاقة المشتركين في القطاعين الصناعي والتجاري للاستفادة من مبادرة سداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء لفواتير أشهر: (أبريل، ومايو، ويونيو)، وذلك ضمن حزمة من المبادرات التي سبق أن أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –أيده الله– لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثُّرًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجدّ "كوفيد – 19"؛ حيث يستفيد من هذه المبادرة نحو 1.6 مليون مشترك.

وأشارت الوزارة إلى أن آلية الاستفادة من هذه المبادرة بشكل تلقائي من خلال تسديد نصف مبلغ الفاتورة عبر قنوات السداد المعتمدة من قبل مزوّدي الخدمة؛ حيث لا تستوجب التواصل مع مزوّد الخدمة للاستفادة منها، على أن تحصل بقية المستحقّات على دفعات مقسّمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.

يشار إلى أن التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله– جاء ليؤكد حرصه –أيده الله- على استمرار الاستقرار الاقتصادي في المملكة بعد تأثّر العالم بأكمله من تداعيات فيروس كورونا "كوفيد – 19".

وزارة الطاقة فواتير الكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الطاقة تدعو للاستفادة من مبادرة تأجيل سداد 50% من قيمة فواتير الكهرباء
سبق

دعت وزارة الطاقة المشتركين في القطاعين الصناعي والتجاري للاستفادة من مبادرة سداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء لفواتير أشهر: (أبريل، ومايو، ويونيو)، وذلك ضمن حزمة من المبادرات التي سبق أن أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –أيده الله– لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثُّرًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجدّ "كوفيد – 19"؛ حيث يستفيد من هذه المبادرة نحو 1.6 مليون مشترك.

وأشارت الوزارة إلى أن آلية الاستفادة من هذه المبادرة بشكل تلقائي من خلال تسديد نصف مبلغ الفاتورة عبر قنوات السداد المعتمدة من قبل مزوّدي الخدمة؛ حيث لا تستوجب التواصل مع مزوّد الخدمة للاستفادة منها، على أن تحصل بقية المستحقّات على دفعات مقسّمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.

يشار إلى أن التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله– جاء ليؤكد حرصه –أيده الله- على استمرار الاستقرار الاقتصادي في المملكة بعد تأثّر العالم بأكمله من تداعيات فيروس كورونا "كوفيد – 19".

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
09:54 PM

وزارة الطاقة تدعو للاستفادة من مبادرة تأجيل سداد 50% من قيمة فواتير الكهرباء

من خلال تسديد نصف مبلغ الفاتورة عبر قنوات السداد المعتمدة من قبل مزودي الخدمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت وزارة الطاقة المشتركين في القطاعين الصناعي والتجاري للاستفادة من مبادرة سداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء لفواتير أشهر: (أبريل، ومايو، ويونيو)، وذلك ضمن حزمة من المبادرات التي سبق أن أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –أيده الله– لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثُّرًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجدّ "كوفيد – 19"؛ حيث يستفيد من هذه المبادرة نحو 1.6 مليون مشترك.

وأشارت الوزارة إلى أن آلية الاستفادة من هذه المبادرة بشكل تلقائي من خلال تسديد نصف مبلغ الفاتورة عبر قنوات السداد المعتمدة من قبل مزوّدي الخدمة؛ حيث لا تستوجب التواصل مع مزوّد الخدمة للاستفادة منها، على أن تحصل بقية المستحقّات على دفعات مقسّمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م، مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.

يشار إلى أن التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله– جاء ليؤكد حرصه –أيده الله- على استمرار الاستقرار الاقتصادي في المملكة بعد تأثّر العالم بأكمله من تداعيات فيروس كورونا "كوفيد – 19".

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