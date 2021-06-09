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خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 77 حالة وفاة و1118 إصابة جديدة بكورونا

سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 77 حالة وفاة جديدة، و1118 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 936131 إصابة؛ منها 44987 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21453 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 869691 حالة.

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خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 77 حالة وفاة و1118 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 77 حالة وفاة جديدة، و1118 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 936131 إصابة؛ منها 44987 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21453 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 869691 حالة.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
05:00 PM

خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 77 حالة وفاة و1118 إصابة جديدة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 77 حالة وفاة جديدة، و1118 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 936131 إصابة؛ منها 44987 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21453 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 869691 حالة.

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