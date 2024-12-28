النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إتلاف أدوات صيد مخالفة في ينبع.. شملت 79 مسدساً و8 قراقير

تمّ ضبطها خلال الجولات الرقابية التي نفّذها مراقبو وحدة الثروة السمكية

تمكّن مراقبو وحدة الثروة السمكية بمحافظة ينبع، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من إتلاف أدوات صيد مخالفة للنظام؛ تمّ ضبطها خلال الجولات الرقابية، ومنها: 79 مسدس صيد و52 شواراً و8 قراقير بلاستيكية.

يُذكر أنه عند ضبط المخالفات تتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة كافة وإتلافها، وهذه الإجراءات تتم حسب اللوائح والأنظمة.

وتواصل الجهات المختصة جهودها في ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إتلاف أدوات صيد مخالفة في ينبع.. شملت 79 مسدساً و8 قراقير
سبق

تمكّن مراقبو وحدة الثروة السمكية بمحافظة ينبع، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من إتلاف أدوات صيد مخالفة للنظام؛ تمّ ضبطها خلال الجولات الرقابية، ومنها: 79 مسدس صيد و52 شواراً و8 قراقير بلاستيكية.

يُذكر أنه عند ضبط المخالفات تتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة كافة وإتلافها، وهذه الإجراءات تتم حسب اللوائح والأنظمة.

وتواصل الجهات المختصة جهودها في ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
08:40 AM

إتلاف أدوات صيد مخالفة في ينبع.. شملت 79 مسدساً و8 قراقير

تمّ ضبطها خلال الجولات الرقابية التي نفّذها مراقبو وحدة الثروة السمكية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - ينبع
0
122

تمكّن مراقبو وحدة الثروة السمكية بمحافظة ينبع، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من إتلاف أدوات صيد مخالفة للنظام؛ تمّ ضبطها خلال الجولات الرقابية، ومنها: 79 مسدس صيد و52 شواراً و8 قراقير بلاستيكية.

يُذكر أنه عند ضبط المخالفات تتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة كافة وإتلافها، وهذه الإجراءات تتم حسب اللوائح والأنظمة.

وتواصل الجهات المختصة جهودها في ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,962
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,031
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,606
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,517

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة