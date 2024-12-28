إتلاف أدوات صيد مخالفة في ينبع.. شملت 79 مسدساً و8 قراقير

تمّ ضبطها خلال الجولات الرقابية التي نفّذها مراقبو وحدة الثروة السمكية

تمكّن مراقبو وحدة الثروة السمكية بمحافظة ينبع، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من إتلاف أدوات صيد مخالفة للنظام؛ تمّ ضبطها خلال الجولات الرقابية، ومنها: 79 مسدس صيد و52 شواراً و8 قراقير بلاستيكية.

يُذكر أنه عند ضبط المخالفات تتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة كافة وإتلافها، وهذه الإجراءات تتم حسب اللوائح والأنظمة.

وتواصل الجهات المختصة جهودها في ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.