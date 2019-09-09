النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رينارد: مباريات الافتتاح مهمة.. والتأهل لكأس العالم هدفنا

أكد أن لاعبي المنتخب السعودي يمتلكون الإمكانيات والذكاء

أكد رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أهمية مواجهة منتخب اليمن مساء الغد في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 وقال في المؤتمر الصحفي :"دائماً ما تكون المباريات الافتتاحية في التصفيات لكأس العالم مهمة لأي منتخب مشارك، ويجب علينا أن نبدأ بداية قوية أمام منتخب اليمن".

وأضاف: لدى المنتخب السعودي لاعبون مميزون يساعدون أي مدير على تحقيق النتائج الإيجابية، حيث يمتلكون الإمكانيات الفنية الجيدة والذكاء.

وعن منتخب اليمن قال:" تابعت مباراته الأولى أمام منتخب سنغافورة ولدينا معلومات مسبقة عنه، وفي كرة القدم لا توجد هناك مباراة سهلة لذلك لابد أن نفكر فيما نقدم.


وختم حديثه بالقول:" التأهل لكأس العالم هدف كبير بالنسبة لما في الجهاز الفني، وسنعمل على تحقيق ذلك بكل ما أوتينا من جهد".


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رينارد: مباريات الافتتاح مهمة.. والتأهل لكأس العالم هدفنا
سبق

أكد رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أهمية مواجهة منتخب اليمن مساء الغد في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 وقال في المؤتمر الصحفي :"دائماً ما تكون المباريات الافتتاحية في التصفيات لكأس العالم مهمة لأي منتخب مشارك، ويجب علينا أن نبدأ بداية قوية أمام منتخب اليمن".

وأضاف: لدى المنتخب السعودي لاعبون مميزون يساعدون أي مدير على تحقيق النتائج الإيجابية، حيث يمتلكون الإمكانيات الفنية الجيدة والذكاء.

وعن منتخب اليمن قال:" تابعت مباراته الأولى أمام منتخب سنغافورة ولدينا معلومات مسبقة عنه، وفي كرة القدم لا توجد هناك مباراة سهلة لذلك لابد أن نفكر فيما نقدم.


وختم حديثه بالقول:" التأهل لكأس العالم هدف كبير بالنسبة لما في الجهاز الفني، وسنعمل على تحقيق ذلك بكل ما أوتينا من جهد".


09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
09:29 PM

رينارد: مباريات الافتتاح مهمة.. والتأهل لكأس العالم هدفنا

أكد أن لاعبي المنتخب السعودي يمتلكون الإمكانيات والذكاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المنامة
3
1,602

أكد رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أهمية مواجهة منتخب اليمن مساء الغد في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 وقال في المؤتمر الصحفي :"دائماً ما تكون المباريات الافتتاحية في التصفيات لكأس العالم مهمة لأي منتخب مشارك، ويجب علينا أن نبدأ بداية قوية أمام منتخب اليمن".

وأضاف: لدى المنتخب السعودي لاعبون مميزون يساعدون أي مدير على تحقيق النتائج الإيجابية، حيث يمتلكون الإمكانيات الفنية الجيدة والذكاء.

وعن منتخب اليمن قال:" تابعت مباراته الأولى أمام منتخب سنغافورة ولدينا معلومات مسبقة عنه، وفي كرة القدم لا توجد هناك مباراة سهلة لذلك لابد أن نفكر فيما نقدم.


وختم حديثه بالقول:" التأهل لكأس العالم هدف كبير بالنسبة لما في الجهاز الفني، وسنعمل على تحقيق ذلك بكل ما أوتينا من جهد".


اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,168
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,625
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,523
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,003

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة