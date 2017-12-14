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الشرقية.. انطلاق النسخة الأولى من ملتقى التجارة الإلكترونية

يقام برعاية أمير المنطقة وحضور نائب وزير التجارة والاستثمار

افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، اليوم؛ ملتقى التجارة الإلكترونية الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مركز معارض الظهران الدولي، بحضور نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي، ومحافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، والعديد من المسؤولين ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية.

ويقام هذا الحدث برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة.

وبدأ الحفل بعرض مرئي للتعريف بملتقى التجارة الإلكترونية، بعدها ألقى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد؛ كلمة أكد فيها أن منشآت تهدف من إقامتها لهذا الملتقى لرفع الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية، ودعم التحول للتجارة الرقمية الحديثة؛ لتسهم في ازدهار الاقتصاد السعودي، ودعم ما تتطلبه البيئة المحيطة بريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية، بتقديم ورش عمل واستشارات وبرامج إرشادية.

وأشار إلى أن الأهداف تتضمن دعم أصحاب المنشآت القائمة الذين يطمحون للنمو والتوسع، وأولئك الذين يعتزمون الدخول لعالم المشروعات في مجال التجارة الإلكترونية، وكذلك ربط رواد الأعمال والمهتمين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدمي الخدمات المتعلقة بالتجارة الرقمية، ومساعدتهم في الدخول إلى عالم التجارة الرقمية وإنشاء المشروعات وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة.

وأوضح أن الأهداف تشمل كذلك التعرف على مراحل استقطاب المستثمرين، وإجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين، كما يقدّم لهم استشارات في كيفية استثمار تجارب الآخرين لتوسيع مداركهم الإدارية في بناء هيكل مشروعاتهم وإنجاحها.

ويقدم الملتقى خدماته في العديد من المحاور؛ مثل اتجاهات العملاء السائدة حاليًّا في التجارة الإلكترونية، وإدارة المحتوى في التجارة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية الخاصة بالأعمال، والفرص المتاحة في الأسواق الإلكترونية، والأسواق الناشئة والتوسع الدولي، وتأثيرات التكنولوجيا على الاقتصاد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على فرص التجارة الإلكترونية المتاحة في رؤية المملكة 2030.


يذكر أن الملتقى يفتح أبوابه للزوار والشباب الراغبين بمشاركة أفكارهم ومشروعاتهم والاستفادة من الورش والجلسات الاستشارية المقدمة، بداية من اليوم وحتى يوم السبت المقبل، من الساعة الرابعة وحتى 11 مساء.

الشرقية ملتقى التجارة الإلكترونية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت مركز معارض الظهران الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. انطلاق النسخة الأولى من ملتقى التجارة الإلكترونية
سبق

افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، اليوم؛ ملتقى التجارة الإلكترونية الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مركز معارض الظهران الدولي، بحضور نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي، ومحافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، والعديد من المسؤولين ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية.

ويقام هذا الحدث برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة.

وبدأ الحفل بعرض مرئي للتعريف بملتقى التجارة الإلكترونية، بعدها ألقى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد؛ كلمة أكد فيها أن منشآت تهدف من إقامتها لهذا الملتقى لرفع الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية، ودعم التحول للتجارة الرقمية الحديثة؛ لتسهم في ازدهار الاقتصاد السعودي، ودعم ما تتطلبه البيئة المحيطة بريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية، بتقديم ورش عمل واستشارات وبرامج إرشادية.

وأشار إلى أن الأهداف تتضمن دعم أصحاب المنشآت القائمة الذين يطمحون للنمو والتوسع، وأولئك الذين يعتزمون الدخول لعالم المشروعات في مجال التجارة الإلكترونية، وكذلك ربط رواد الأعمال والمهتمين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدمي الخدمات المتعلقة بالتجارة الرقمية، ومساعدتهم في الدخول إلى عالم التجارة الرقمية وإنشاء المشروعات وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة.

وأوضح أن الأهداف تشمل كذلك التعرف على مراحل استقطاب المستثمرين، وإجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين، كما يقدّم لهم استشارات في كيفية استثمار تجارب الآخرين لتوسيع مداركهم الإدارية في بناء هيكل مشروعاتهم وإنجاحها.

ويقدم الملتقى خدماته في العديد من المحاور؛ مثل اتجاهات العملاء السائدة حاليًّا في التجارة الإلكترونية، وإدارة المحتوى في التجارة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية الخاصة بالأعمال، والفرص المتاحة في الأسواق الإلكترونية، والأسواق الناشئة والتوسع الدولي، وتأثيرات التكنولوجيا على الاقتصاد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على فرص التجارة الإلكترونية المتاحة في رؤية المملكة 2030.


يذكر أن الملتقى يفتح أبوابه للزوار والشباب الراغبين بمشاركة أفكارهم ومشروعاتهم والاستفادة من الورش والجلسات الاستشارية المقدمة، بداية من اليوم وحتى يوم السبت المقبل، من الساعة الرابعة وحتى 11 مساء.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
06:14 PM

الشرقية.. انطلاق النسخة الأولى من ملتقى التجارة الإلكترونية

يقام برعاية أمير المنطقة وحضور نائب وزير التجارة والاستثمار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، اليوم؛ ملتقى التجارة الإلكترونية الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مركز معارض الظهران الدولي، بحضور نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي، ومحافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، والعديد من المسؤولين ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية.

ويقام هذا الحدث برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة.

وبدأ الحفل بعرض مرئي للتعريف بملتقى التجارة الإلكترونية، بعدها ألقى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد؛ كلمة أكد فيها أن منشآت تهدف من إقامتها لهذا الملتقى لرفع الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية، ودعم التحول للتجارة الرقمية الحديثة؛ لتسهم في ازدهار الاقتصاد السعودي، ودعم ما تتطلبه البيئة المحيطة بريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية، بتقديم ورش عمل واستشارات وبرامج إرشادية.

وأشار إلى أن الأهداف تتضمن دعم أصحاب المنشآت القائمة الذين يطمحون للنمو والتوسع، وأولئك الذين يعتزمون الدخول لعالم المشروعات في مجال التجارة الإلكترونية، وكذلك ربط رواد الأعمال والمهتمين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدمي الخدمات المتعلقة بالتجارة الرقمية، ومساعدتهم في الدخول إلى عالم التجارة الرقمية وإنشاء المشروعات وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة.

وأوضح أن الأهداف تشمل كذلك التعرف على مراحل استقطاب المستثمرين، وإجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين، كما يقدّم لهم استشارات في كيفية استثمار تجارب الآخرين لتوسيع مداركهم الإدارية في بناء هيكل مشروعاتهم وإنجاحها.

ويقدم الملتقى خدماته في العديد من المحاور؛ مثل اتجاهات العملاء السائدة حاليًّا في التجارة الإلكترونية، وإدارة المحتوى في التجارة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية الخاصة بالأعمال، والفرص المتاحة في الأسواق الإلكترونية، والأسواق الناشئة والتوسع الدولي، وتأثيرات التكنولوجيا على الاقتصاد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على فرص التجارة الإلكترونية المتاحة في رؤية المملكة 2030.


يذكر أن الملتقى يفتح أبوابه للزوار والشباب الراغبين بمشاركة أفكارهم ومشروعاتهم والاستفادة من الورش والجلسات الاستشارية المقدمة، بداية من اليوم وحتى يوم السبت المقبل، من الساعة الرابعة وحتى 11 مساء.

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