إصابتان جديدتان لشاب وفتاة بفيروس "كورونا" بأضم

بقرية الجويني وتم إحالتهما إلى جدة.. وحالتهما مستقرة

سجّلت محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، حالتين جديدتين لفيروس "كورونا"، الأولى لشاب في العقد الثاني من عمره، والأخرى لفتاة في العقد الثالث، وذلك في قرية الجويني بمركز الجائزة، وقد تمت إحالتهما لأحد مستشفيات جدة وحالتهما مستقرة جداً.

وكانت محافظة أضم قد سجّلت خلال الأسابيع الماضية 6 حالات بفيروس "كورونا"؛ الأولى لمسنّ من قرية المشاش، والثانية لأحد المخالطين له، بينما سجلت قرية الجويني 4 حالات، وبذلك يصل عدد الحالات بمحافظة أضم إلى 8 حالات منذ بداية فيروس "كورونا" بالمملكة. يُذكر أن قرية الجويني قد تم إغلاقها احترازياً منذ الأسبوع الماضي.