النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 31938

إصابتان جديدتان لشاب وفتاة بفيروس "كورونا" بأضم

بقرية الجويني وتم إحالتهما إلى جدة.. وحالتهما مستقرة

سجّلت محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، حالتين جديدتين لفيروس "كورونا"، الأولى لشاب في العقد الثاني من عمره، والأخرى لفتاة في العقد الثالث، وذلك في قرية الجويني بمركز الجائزة، وقد تمت إحالتهما لأحد مستشفيات جدة وحالتهما مستقرة جداً.

وكانت محافظة أضم قد سجّلت خلال الأسابيع الماضية 6 حالات بفيروس "كورونا"؛ الأولى لمسنّ من قرية المشاش، والثانية لأحد المخالطين له، بينما سجلت قرية الجويني 4 حالات، وبذلك يصل عدد الحالات بمحافظة أضم إلى 8 حالات منذ بداية فيروس "كورونا" بالمملكة. يُذكر أن قرية الجويني قد تم إغلاقها احترازياً منذ الأسبوع الماضي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إصابتان جديدتان لشاب وفتاة بفيروس "كورونا" بأضم
سبق

سجّلت محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، حالتين جديدتين لفيروس "كورونا"، الأولى لشاب في العقد الثاني من عمره، والأخرى لفتاة في العقد الثالث، وذلك في قرية الجويني بمركز الجائزة، وقد تمت إحالتهما لأحد مستشفيات جدة وحالتهما مستقرة جداً.

وكانت محافظة أضم قد سجّلت خلال الأسابيع الماضية 6 حالات بفيروس "كورونا"؛ الأولى لمسنّ من قرية المشاش، والثانية لأحد المخالطين له، بينما سجلت قرية الجويني 4 حالات، وبذلك يصل عدد الحالات بمحافظة أضم إلى 8 حالات منذ بداية فيروس "كورونا" بالمملكة. يُذكر أن قرية الجويني قد تم إغلاقها احترازياً منذ الأسبوع الماضي.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
04:30 PM

إصابتان جديدتان لشاب وفتاة بفيروس "كورونا" بأضم

بقرية الجويني وتم إحالتهما إلى جدة.. وحالتهما مستقرة

A A A
عوض الفهمي - أضم
0
7,070

سجّلت محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، حالتين جديدتين لفيروس "كورونا"، الأولى لشاب في العقد الثاني من عمره، والأخرى لفتاة في العقد الثالث، وذلك في قرية الجويني بمركز الجائزة، وقد تمت إحالتهما لأحد مستشفيات جدة وحالتهما مستقرة جداً.

وكانت محافظة أضم قد سجّلت خلال الأسابيع الماضية 6 حالات بفيروس "كورونا"؛ الأولى لمسنّ من قرية المشاش، والثانية لأحد المخالطين له، بينما سجلت قرية الجويني 4 حالات، وبذلك يصل عدد الحالات بمحافظة أضم إلى 8 حالات منذ بداية فيروس "كورونا" بالمملكة. يُذكر أن قرية الجويني قد تم إغلاقها احترازياً منذ الأسبوع الماضي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,936
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,776
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,107
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,031

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة