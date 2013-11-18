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الكويت.. حبس 18 متهماً في تمويل "حزب الله" 21 يوماً

وسط توقعات بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات قريباً

قالت صحيفة كويتية، اليوم: إن النيابة العامة قرّرت حبس 18 متهماً في تمويل "حزب الله" 21 يوماً، وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر قوله أنه من المتوقع مثول المتهمين اليوم أمام قاضي تجديد الحبس، وذلك بحسب المدة القانونية المحتجزين فيها، والتي تتطلب عرضهم على قاضي التجديد.

وأشار المصدر إلى أن النيابة لا تزال تحقق في القضية، ومن المتوقع إحالتها قريباً إلى محكمة الجنايات.

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الكويت.. حبس 18 متهماً في تمويل "حزب الله" 21 يوماً
سبق

قالت صحيفة كويتية، اليوم: إن النيابة العامة قرّرت حبس 18 متهماً في تمويل "حزب الله" 21 يوماً، وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر قوله أنه من المتوقع مثول المتهمين اليوم أمام قاضي تجديد الحبس، وذلك بحسب المدة القانونية المحتجزين فيها، والتي تتطلب عرضهم على قاضي التجديد.

وأشار المصدر إلى أن النيابة لا تزال تحقق في القضية، ومن المتوقع إحالتها قريباً إلى محكمة الجنايات.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
12:22 PM

الكويت.. حبس 18 متهماً في تمويل "حزب الله" 21 يوماً

وسط توقعات بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات قريباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت صحيفة كويتية، اليوم: إن النيابة العامة قرّرت حبس 18 متهماً في تمويل "حزب الله" 21 يوماً، وإيداعهم السجن المركزي على ذمة التحقيق.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر قوله أنه من المتوقع مثول المتهمين اليوم أمام قاضي تجديد الحبس، وذلك بحسب المدة القانونية المحتجزين فيها، والتي تتطلب عرضهم على قاضي التجديد.

وأشار المصدر إلى أن النيابة لا تزال تحقق في القضية، ومن المتوقع إحالتها قريباً إلى محكمة الجنايات.

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