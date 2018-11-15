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نجل "خاشقجي": صلاة الغائب على والدي بعد فجر الغد بالمسجد النبوي وبعد "الجمعة" بالمسجد الحرام

العزاء من الجمعة للأحد بمنزل الفقيد بجدة واستقبال السيدات من الاثنين للأربعاء

أعلن صلاح، نجل جمال خاشقجي عن إقامة صلاة الغائب على والده، رحمه الله، بعد صلاة فجر غد الجمعة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وبعد صلاة الجمعة غداً بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

وكتب صلاح تغريدة بحسابه بتويتر قال فيها: "ستقام صلاة الغائب على الفقيد #جمال_خاشقجي بعد صلاة فجر الجمعة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وبعد صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة. إنا لله وإنا إليه راجعون".

‏وكان صلاح خاشقجي أعلن أيضاً أن العزاء في والده من يوم غد الجمعة إلى الأحد بمنزل الفقيد بمدينة جدة، ‏واستقبال عزاء السيدات بمنزل الفقيد #جمال_خاشقجي بمدينة جدة من الاثنين إلى الأربعاء.

ودعا الله لوالده قائلاً: "اللهُمَّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأَكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجل "خاشقجي": صلاة الغائب على والدي بعد فجر الغد بالمسجد النبوي وبعد "الجمعة" بالمسجد الحرام
سبق

أعلن صلاح، نجل جمال خاشقجي عن إقامة صلاة الغائب على والده، رحمه الله، بعد صلاة فجر غد الجمعة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وبعد صلاة الجمعة غداً بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

وكتب صلاح تغريدة بحسابه بتويتر قال فيها: "ستقام صلاة الغائب على الفقيد #جمال_خاشقجي بعد صلاة فجر الجمعة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وبعد صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة. إنا لله وإنا إليه راجعون".

‏وكان صلاح خاشقجي أعلن أيضاً أن العزاء في والده من يوم غد الجمعة إلى الأحد بمنزل الفقيد بمدينة جدة، ‏واستقبال عزاء السيدات بمنزل الفقيد #جمال_خاشقجي بمدينة جدة من الاثنين إلى الأربعاء.

ودعا الله لوالده قائلاً: "اللهُمَّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأَكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
09:06 PM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:06 PM

نجل "خاشقجي": صلاة الغائب على والدي بعد فجر الغد بالمسجد النبوي وبعد "الجمعة" بالمسجد الحرام

العزاء من الجمعة للأحد بمنزل الفقيد بجدة واستقبال السيدات من الاثنين للأربعاء

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
12
12,881

أعلن صلاح، نجل جمال خاشقجي عن إقامة صلاة الغائب على والده، رحمه الله، بعد صلاة فجر غد الجمعة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وبعد صلاة الجمعة غداً بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

وكتب صلاح تغريدة بحسابه بتويتر قال فيها: "ستقام صلاة الغائب على الفقيد #جمال_خاشقجي بعد صلاة فجر الجمعة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وبعد صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة. إنا لله وإنا إليه راجعون".

‏وكان صلاح خاشقجي أعلن أيضاً أن العزاء في والده من يوم غد الجمعة إلى الأحد بمنزل الفقيد بمدينة جدة، ‏واستقبال عزاء السيدات بمنزل الفقيد #جمال_خاشقجي بمدينة جدة من الاثنين إلى الأربعاء.

ودعا الله لوالده قائلاً: "اللهُمَّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأَكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

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