النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تاريخيًا .. الأخضر يكتسح اليمن بـ 17 انتصارًا

تحمل مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والتي ستجمعه بالمنتخب اليمني مساء الغد ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 الرقم 19 في تاريخ مواجهات الطرفين.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في 18 مناسبة كسب الأخضر 17 مباراة وتعادل الطرفان في مباراة واحدة.

وجمعتهم أول مباراة في عام 1985 ضمن البطولة العربية وكسبها الأخضر 2-0 فيما كانت آخر مواجهة عام 2018 في مباراة ودية كسبها الأخضر 1-0.


وبات ياسر القحطاني الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين بستة أهداف.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تاريخيًا .. الأخضر يكتسح اليمن بـ 17 انتصارًا
سبق

تحمل مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والتي ستجمعه بالمنتخب اليمني مساء الغد ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 الرقم 19 في تاريخ مواجهات الطرفين.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في 18 مناسبة كسب الأخضر 17 مباراة وتعادل الطرفان في مباراة واحدة.

وجمعتهم أول مباراة في عام 1985 ضمن البطولة العربية وكسبها الأخضر 2-0 فيما كانت آخر مواجهة عام 2018 في مباراة ودية كسبها الأخضر 1-0.


وبات ياسر القحطاني الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين بستة أهداف.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
10:56 PM

تاريخيًا .. الأخضر يكتسح اليمن بـ 17 انتصارًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
679

تحمل مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والتي ستجمعه بالمنتخب اليمني مساء الغد ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 الرقم 19 في تاريخ مواجهات الطرفين.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في 18 مناسبة كسب الأخضر 17 مباراة وتعادل الطرفان في مباراة واحدة.

وجمعتهم أول مباراة في عام 1985 ضمن البطولة العربية وكسبها الأخضر 2-0 فيما كانت آخر مواجهة عام 2018 في مباراة ودية كسبها الأخضر 1-0.


وبات ياسر القحطاني الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين بستة أهداف.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,168
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,625
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,523
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,003

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة