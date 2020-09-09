النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 775 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 720 خلال الـ24 ساعة الماضية

879 إصابة جديدة ووفاة 10 حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

إجمالي الإصابات بلغ 20 ألفًا و462 حالة منها 18 ألفًا نشطة كورونا في ليبيا

سجلت ليبيا 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، فيما تماثلت 82 حالة للشفاء، ووفاة 10 حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم أن المركز أجرى تحاليل مخبرية لـ3918 عينة وردته من المختبرات الصحية من مختلف مناطق ليبيا.

وذكر أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 20 ألفًا و462 حالة؛ منها 17 ألفًا و809 حالات نشطة، وتعافى ألفان و329 مصابًا، في حين توفي 324 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا مارس الماضي.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
879 إصابة جديدة ووفاة 10 حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سبق

سجلت ليبيا 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، فيما تماثلت 82 حالة للشفاء، ووفاة 10 حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم أن المركز أجرى تحاليل مخبرية لـ3918 عينة وردته من المختبرات الصحية من مختلف مناطق ليبيا.

وذكر أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 20 ألفًا و462 حالة؛ منها 17 ألفًا و809 حالات نشطة، وتعافى ألفان و329 مصابًا، في حين توفي 324 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا مارس الماضي.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
05:50 PM

879 إصابة جديدة ووفاة 10 حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

إجمالي الإصابات بلغ 20 ألفًا و462 حالة منها 18 ألفًا نشطة كورونا في ليبيا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
371

سجلت ليبيا 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، فيما تماثلت 82 حالة للشفاء، ووفاة 10 حالات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم أن المركز أجرى تحاليل مخبرية لـ3918 عينة وردته من المختبرات الصحية من مختلف مناطق ليبيا.

وذكر أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 20 ألفًا و462 حالة؛ منها 17 ألفًا و809 حالات نشطة، وتعافى ألفان و329 مصابًا، في حين توفي 324 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا مارس الماضي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,814
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,809
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,383
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,414

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة