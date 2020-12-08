النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشهراني" مديراً لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في بيشة

أصدر مدير عام إدارة الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، سعد بن محمد المشوح، قراراً بتكليف المهندس مريح الشهراني، مديراً لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة.

ويعد "الشهراني" من الكفاءات الإدارية المميزة، وكان يشغل منصب نائب مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة، لسنوات طويلة سابقة، ثم مدير إدارة المنتزهات في منطقة عسير.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الشهراني" مديراً لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في بيشة
سبق

أصدر مدير عام إدارة الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، سعد بن محمد المشوح، قراراً بتكليف المهندس مريح الشهراني، مديراً لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة.

ويعد "الشهراني" من الكفاءات الإدارية المميزة، وكان يشغل منصب نائب مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة، لسنوات طويلة سابقة، ثم مدير إدارة المنتزهات في منطقة عسير.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
07:53 PM

"الشهراني" مديراً لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في بيشة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
0
119

أصدر مدير عام إدارة الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، سعد بن محمد المشوح، قراراً بتكليف المهندس مريح الشهراني، مديراً لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة.

ويعد "الشهراني" من الكفاءات الإدارية المميزة، وكان يشغل منصب نائب مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة، لسنوات طويلة سابقة، ثم مدير إدارة المنتزهات في منطقة عسير.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,437
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,449
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,310
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,888

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة