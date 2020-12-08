"الشهراني" مديراً لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في بيشة

أصدر مدير عام إدارة الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، سعد بن محمد المشوح، قراراً بتكليف المهندس مريح الشهراني، مديراً لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة.

ويعد "الشهراني" من الكفاءات الإدارية المميزة، وكان يشغل منصب نائب مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة، لسنوات طويلة سابقة، ثم مدير إدارة المنتزهات في منطقة عسير.