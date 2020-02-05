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رغم محاولات العزل.. كورونا يواصل حصد الأرواح في الصين

"الصحة العالمية" حثت على تحسين تبادل معلومات انتقال الفيروس

مجددًا.. ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا في الصين، رغم إجراءات العزل القاسية في مقاطعة هوبي.

وأحصت السلطات ارتفاعًا في عدد الإصابات في مدينة ووهان، بؤرة الفيروس، وقالت في تقريرها اليومي، الأربعاء: إن 65 حالة وفاة جديدة سُجلت إلى جانب الإصابات.

ووفق "سكاي نيوز"؛ فقد حثت منظمة الصحة العالمية بدورها، كل وزراء الصحة في العالم على تحسين تبادل المعلومات بشأن انتقال فيروس كورونا، وأكدت المنظمة أنها سترسل فريقًا من الخبراء الدوليين للعمل مع السلطات الصحية الصينية.

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أن المنظمة سترسل كمامات وقفازات وأقنعة تنفس ونحو 18 ألف سترة واقية من مخازنها؛ لنحو 24 دولة تحتاج إلى الدعم.

وحث جبرييسوس دول العالم على اتخاذ إجراءات مدروسة لا تثير الرعب لدى المواطنين؛ مطالبًا بمراجعتها بشكل متكرر.

وبدوره، قال شين شو، سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف: إن بعض القيود التي فرضتها الدول خالفت توجيهات منظمة الصحة العالمية.

مشيرًا إلى منع دخول الأجانب الذين زاروا الصين خلال 14 يومًا سابقة، وتعليق إصدار التأشيرات وإلغاء رحلات الطيران.

مؤكدًا أن 99% من الحالات في الصين، وأن 97% من الوفيات في إقليم هوبي، الذي يضم مدينة ووهان؛ حيث ظهر المرض للمرة الأولى.

الصين فيروس كورونا الجديد

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رغم محاولات العزل.. كورونا يواصل حصد الأرواح في الصين
سبق

مجددًا.. ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا في الصين، رغم إجراءات العزل القاسية في مقاطعة هوبي.

وأحصت السلطات ارتفاعًا في عدد الإصابات في مدينة ووهان، بؤرة الفيروس، وقالت في تقريرها اليومي، الأربعاء: إن 65 حالة وفاة جديدة سُجلت إلى جانب الإصابات.

ووفق "سكاي نيوز"؛ فقد حثت منظمة الصحة العالمية بدورها، كل وزراء الصحة في العالم على تحسين تبادل المعلومات بشأن انتقال فيروس كورونا، وأكدت المنظمة أنها سترسل فريقًا من الخبراء الدوليين للعمل مع السلطات الصحية الصينية.

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أن المنظمة سترسل كمامات وقفازات وأقنعة تنفس ونحو 18 ألف سترة واقية من مخازنها؛ لنحو 24 دولة تحتاج إلى الدعم.

وحث جبرييسوس دول العالم على اتخاذ إجراءات مدروسة لا تثير الرعب لدى المواطنين؛ مطالبًا بمراجعتها بشكل متكرر.

وبدوره، قال شين شو، سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف: إن بعض القيود التي فرضتها الدول خالفت توجيهات منظمة الصحة العالمية.

مشيرًا إلى منع دخول الأجانب الذين زاروا الصين خلال 14 يومًا سابقة، وتعليق إصدار التأشيرات وإلغاء رحلات الطيران.

مؤكدًا أن 99% من الحالات في الصين، وأن 97% من الوفيات في إقليم هوبي، الذي يضم مدينة ووهان؛ حيث ظهر المرض للمرة الأولى.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
08:22 AM

رغم محاولات العزل.. كورونا يواصل حصد الأرواح في الصين

"الصحة العالمية" حثت على تحسين تبادل معلومات انتقال الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مجددًا.. ارتفعت حصيلة الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا في الصين، رغم إجراءات العزل القاسية في مقاطعة هوبي.

وأحصت السلطات ارتفاعًا في عدد الإصابات في مدينة ووهان، بؤرة الفيروس، وقالت في تقريرها اليومي، الأربعاء: إن 65 حالة وفاة جديدة سُجلت إلى جانب الإصابات.

ووفق "سكاي نيوز"؛ فقد حثت منظمة الصحة العالمية بدورها، كل وزراء الصحة في العالم على تحسين تبادل المعلومات بشأن انتقال فيروس كورونا، وأكدت المنظمة أنها سترسل فريقًا من الخبراء الدوليين للعمل مع السلطات الصحية الصينية.

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أن المنظمة سترسل كمامات وقفازات وأقنعة تنفس ونحو 18 ألف سترة واقية من مخازنها؛ لنحو 24 دولة تحتاج إلى الدعم.

وحث جبرييسوس دول العالم على اتخاذ إجراءات مدروسة لا تثير الرعب لدى المواطنين؛ مطالبًا بمراجعتها بشكل متكرر.

وبدوره، قال شين شو، سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف: إن بعض القيود التي فرضتها الدول خالفت توجيهات منظمة الصحة العالمية.

مشيرًا إلى منع دخول الأجانب الذين زاروا الصين خلال 14 يومًا سابقة، وتعليق إصدار التأشيرات وإلغاء رحلات الطيران.

مؤكدًا أن 99% من الحالات في الصين، وأن 97% من الوفيات في إقليم هوبي، الذي يضم مدينة ووهان؛ حيث ظهر المرض للمرة الأولى.

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