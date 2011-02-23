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"الأحوال المتنقلة" تقدم خدماتها لأهالي بقعاء حائل اليوم وغدًا

ضمن مبادرة "موجودين" لخدمة سكان المحافظات والمراكز والقرى البعيدة

تتواجد الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل؛ ممثلة في أحوال محافظة بقعاء، اليوم الثلاثاء، بقرية الشعلانية لتقديم خدماتها للرجال حتى نهاية دوام اليوم.

وتتواجد الوحدة غدًا الأربعاء، بقرية جبلة التابعة لمركز تربة بمحافظة بقعاء لتقديم خدماتها للمستفيدين من الرجال لمدة يوم واحد؛ فيما تقدم خدماتها للنساء غدًا في مركز التأهيل الشامل بمدينة حائل لمدة يوم واحد.

وتأتي هذه الخدمة ضمن مبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة سكان المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

الأحوال المدنية حائل

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"الأحوال المتنقلة" تقدم خدماتها لأهالي بقعاء حائل اليوم وغدًا
سبق

تتواجد الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل؛ ممثلة في أحوال محافظة بقعاء، اليوم الثلاثاء، بقرية الشعلانية لتقديم خدماتها للرجال حتى نهاية دوام اليوم.

وتتواجد الوحدة غدًا الأربعاء، بقرية جبلة التابعة لمركز تربة بمحافظة بقعاء لتقديم خدماتها للمستفيدين من الرجال لمدة يوم واحد؛ فيما تقدم خدماتها للنساء غدًا في مركز التأهيل الشامل بمدينة حائل لمدة يوم واحد.

وتأتي هذه الخدمة ضمن مبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة سكان المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
01:04 PM

"الأحوال المتنقلة" تقدم خدماتها لأهالي بقعاء حائل اليوم وغدًا

ضمن مبادرة "موجودين" لخدمة سكان المحافظات والمراكز والقرى البعيدة

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منصور الشلاقي - الرياض
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تتواجد الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل؛ ممثلة في أحوال محافظة بقعاء، اليوم الثلاثاء، بقرية الشعلانية لتقديم خدماتها للرجال حتى نهاية دوام اليوم.

وتتواجد الوحدة غدًا الأربعاء، بقرية جبلة التابعة لمركز تربة بمحافظة بقعاء لتقديم خدماتها للمستفيدين من الرجال لمدة يوم واحد؛ فيما تقدم خدماتها للنساء غدًا في مركز التأهيل الشامل بمدينة حائل لمدة يوم واحد.

وتأتي هذه الخدمة ضمن مبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة سكان المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

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