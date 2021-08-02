"إعلام" و"غروس" توقّعان مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات

وقّعت جمعية الإعلاميين السعوديين "إعلام" ومؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس" مذكرة تفاهم، تكون إطارًا عامًّا للتعاون بينهما لتبادل الخدمات المشتركة، وتقديم الدعم اللازم في مجالات الإعلام والاتصال والتأهيل والتدريب والمشروعات المشتركة بما يخدم الطرفين، ويتفق مع أهدافهما.

ووقّع الاتفاقية من جانب "غروس" رئيس مجلس الأمناء محمد بن إبراهيم السبيعي، وعن "إعلام" رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن محمد الشهري.

يُشار إلى أن جمعية "إعلام" أبرمت عددًا من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم مع عدد من جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي والشركات والمؤسسات الداعمة، من أبرزها: مبادرة إنشاء المركز الإعلامي الموحَّد للقطاع غير الربحي بمنطقة الرياض بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، التي حظيت بمباركة وكالة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع والوكالة المساعدة للقطاع غير الربحي.