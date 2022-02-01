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بريطانيا تحذر روسيا من تكبد تكلفة اقتصادية باهظة إذا اجتاحت أوكرانيا

الغموض يحيط بالمحادثة الهاتفية المقررة بين "جونسون" و"بوتين"

حذرت بريطانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الثلاثاء)، من أن بلاده سوف تتكبد تكلفة اقتصادية باهظة إذا غزت أوكرانيا.

ورداً على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد ألغى اتصالاً هاتفياً مع "بوتين"؛ بسبب الخلاف بشأن إقامة حفلات خلال فترة الإغلاق في مقر الحكومة في داوننج ستريت، أجاب نائب رئيس الوزراء دومينيك راب إذاعة "تايمز" بأنه لا يعرف التفاصيل، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "راب": "الرسالة المهمة التي ينبغي أن تصل إلى فلاديمير بوتين، هي أنه ستكون هناك تكلفة اقتصادية باهظة إذا غزا أوكرانيا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا تحذر روسيا من تكبد تكلفة اقتصادية باهظة إذا اجتاحت أوكرانيا
سبق

حذرت بريطانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الثلاثاء)، من أن بلاده سوف تتكبد تكلفة اقتصادية باهظة إذا غزت أوكرانيا.

ورداً على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد ألغى اتصالاً هاتفياً مع "بوتين"؛ بسبب الخلاف بشأن إقامة حفلات خلال فترة الإغلاق في مقر الحكومة في داوننج ستريت، أجاب نائب رئيس الوزراء دومينيك راب إذاعة "تايمز" بأنه لا يعرف التفاصيل، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "راب": "الرسالة المهمة التي ينبغي أن تصل إلى فلاديمير بوتين، هي أنه ستكون هناك تكلفة اقتصادية باهظة إذا غزا أوكرانيا".

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
02:42 PM

بريطانيا تحذر روسيا من تكبد تكلفة اقتصادية باهظة إذا اجتاحت أوكرانيا

الغموض يحيط بالمحادثة الهاتفية المقررة بين "جونسون" و"بوتين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت بريطانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الثلاثاء)، من أن بلاده سوف تتكبد تكلفة اقتصادية باهظة إذا غزت أوكرانيا.

ورداً على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد ألغى اتصالاً هاتفياً مع "بوتين"؛ بسبب الخلاف بشأن إقامة حفلات خلال فترة الإغلاق في مقر الحكومة في داوننج ستريت، أجاب نائب رئيس الوزراء دومينيك راب إذاعة "تايمز" بأنه لا يعرف التفاصيل، وفقاً لـ"رويترز".

وقال "راب": "الرسالة المهمة التي ينبغي أن تصل إلى فلاديمير بوتين، هي أنه ستكون هناك تكلفة اقتصادية باهظة إذا غزا أوكرانيا".

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