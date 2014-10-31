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حالة ماطرة تبدأ اليوم وتستمر الثلاثاء.. "المدني" تتفاعل داعية للحيطة والحذر

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، بأنه وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداءً من اليوم السبت 1442/3/14 هـ، حتى يوم الثلاثاء الموافق 1442/3/17 هـ، على أجزاءٍ من مناطق المملكة، تتأثر من جرّائها مناطق (مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاءٌ منها إلى أمطار شديدة الغزارة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (الحدود الشمالية وعسير والباحة وجازان وحائل) بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع، توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة ماطرة تبدأ اليوم وتستمر الثلاثاء.. "المدني" تتفاعل داعية للحيطة والحذر
سبق

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، بأنه وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداءً من اليوم السبت 1442/3/14 هـ، حتى يوم الثلاثاء الموافق 1442/3/17 هـ، على أجزاءٍ من مناطق المملكة، تتأثر من جرّائها مناطق (مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاءٌ منها إلى أمطار شديدة الغزارة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (الحدود الشمالية وعسير والباحة وجازان وحائل) بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع، توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
01:46 PM

حالة ماطرة تبدأ اليوم وتستمر الثلاثاء.. "المدني" تتفاعل داعية للحيطة والحذر

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، بأنه وفقاً لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداءً من اليوم السبت 1442/3/14 هـ، حتى يوم الثلاثاء الموافق 1442/3/17 هـ، على أجزاءٍ من مناطق المملكة، تتأثر من جرّائها مناطق (مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك والجوف) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاءٌ منها إلى أمطار شديدة الغزارة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (الحدود الشمالية وعسير والباحة وجازان وحائل) بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع، توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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