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رئاسة أمن الدولة تحيي ذكرى 4 أبطال استُشهدوا في مواجهة بالدمام عام 1426هـ

استمرت أكثر من 48 ساعة مع عدد من المطلوبين.. والقضاء على أفراد الفئة الضالة كافة

أحيت رئاسة أمن الدولة أمس ذكرى استشهاد أربعة من أبطالها في مواجهة أمنية بالدمام مطلع شهر شعبان من عام 1426هـ.

وقالت رئاسة أمن الدولة إن المواجهة الأمنية استمرت أكثر من 48 ساعة مع عدد من المطلوبين أمنيًّا، تحصنوا داخل أحد المباني في مدينة الدمام.

وأضافت بأن المواجهة انتهت بالقضاء على أفراد الفئة الضالة كافة، واستشهاد أربعة من رجال أمن الدولة، هم: وكيل رقيب جابر حسين محمد وحيش، وجندي أول ماجد مرجان صويلح التيماني، وجندي أول محمد سعيد علي القحطاني، وجميعهم من قوات الطوارئ الخاصة، ووكيل رقيب محمد غازي نويفع المطيري من قوات الأمن الخاصة.

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رئاسة أمن الدولة تحيي ذكرى 4 أبطال استُشهدوا في مواجهة بالدمام عام 1426هـ
سبق

أحيت رئاسة أمن الدولة أمس ذكرى استشهاد أربعة من أبطالها في مواجهة أمنية بالدمام مطلع شهر شعبان من عام 1426هـ.

وقالت رئاسة أمن الدولة إن المواجهة الأمنية استمرت أكثر من 48 ساعة مع عدد من المطلوبين أمنيًّا، تحصنوا داخل أحد المباني في مدينة الدمام.

وأضافت بأن المواجهة انتهت بالقضاء على أفراد الفئة الضالة كافة، واستشهاد أربعة من رجال أمن الدولة، هم: وكيل رقيب جابر حسين محمد وحيش، وجندي أول ماجد مرجان صويلح التيماني، وجندي أول محمد سعيد علي القحطاني، وجميعهم من قوات الطوارئ الخاصة، ووكيل رقيب محمد غازي نويفع المطيري من قوات الأمن الخاصة.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
01:22 AM

رئاسة أمن الدولة تحيي ذكرى 4 أبطال استُشهدوا في مواجهة بالدمام عام 1426هـ

استمرت أكثر من 48 ساعة مع عدد من المطلوبين.. والقضاء على أفراد الفئة الضالة كافة

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هادي العصيمي - الرياض
0
416

أحيت رئاسة أمن الدولة أمس ذكرى استشهاد أربعة من أبطالها في مواجهة أمنية بالدمام مطلع شهر شعبان من عام 1426هـ.

وقالت رئاسة أمن الدولة إن المواجهة الأمنية استمرت أكثر من 48 ساعة مع عدد من المطلوبين أمنيًّا، تحصنوا داخل أحد المباني في مدينة الدمام.

وأضافت بأن المواجهة انتهت بالقضاء على أفراد الفئة الضالة كافة، واستشهاد أربعة من رجال أمن الدولة، هم: وكيل رقيب جابر حسين محمد وحيش، وجندي أول ماجد مرجان صويلح التيماني، وجندي أول محمد سعيد علي القحطاني، وجميعهم من قوات الطوارئ الخاصة، ووكيل رقيب محمد غازي نويفع المطيري من قوات الأمن الخاصة.

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