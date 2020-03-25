لم تحتمل أن تكون قد أضرت أحدًا.. انتحار ممرضة إيطالية بعد إصابتها بـ"كورونا"

عانت ضغطًا عصبيًا شديدًا.. وزملاؤها فزعون مما حل بها

أقدمت الممرضة الإيطالية دانييلا تريزي على الانتحار عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ولكن انتحارها لم يكون خوفًا من المرض.

ووفقًا لوسائل إعلام إيطالية، فإن دانييلا تريزي عانت ضغطًا عصبيًا شديدًا، خوفًا من أن تكون قد نقلت الفيروس للمرضى خلال معالجتهم في مستشفى "سان جيرالدو" الواقع في منطقة مونزا المليئة بالمصابين بالفيروس.





وعملت الممرضة في وحدة العناية المركزة، في الوقت الذي شخصت فيه بإصابتها بالمرض، بحسب "الحرة".

وأعرب اتحاد الممرضين في إيطاليا عن ألمه وفزعه، لما حل بالممرضة عقب إصابتها.