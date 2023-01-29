النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بعاملين بمنشأة تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية باللغة العربية

"أمطار البارحة" .. صاعقة رعدية تقتل شقيقيْن في خليص

في العشرينيات من عمرهما وضربتهما خلال هطول الأمطار على وادي المرير

فجعت أسرة سعودية في محافظة خليص، بوفاة اثنيْن من أبنائها من جرّاء صاعقة ضربتهما خلال هطول الأمطار على وادي المرير بالمحافظة مساء أمس.

وقال أحمد عوض الحليلي؛ أحد أقارب الشابين، إن الفقيديْن كانا بعيديْن عن منزلهما يتفقدان المواشي التابعة لوالدهما، ويبدو أنهما تعرّضا للصاعقة، مساء أمس، خلال فترة هطول الأمطار على محافظة خليص.

وأضاف الحليلي؛ أن الفقيديْن في العشرينيات من عمرهما، مشيراً إلى أنه تم نقلهما لمستشفى خليص تمهيداً لإنهاء إجراءات الدفن والصلاة، مؤكداً أن مصاب الأسرة كبير في فقد اثنيْن من خيرة الشبان، داعياً لوالديهما وأخواتهما أن يربط الله على قلوبهم ويلهمهم الصبر والسلوان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمطار البارحة" .. صاعقة رعدية تقتل شقيقيْن في خليص
سبق

فجعت أسرة سعودية في محافظة خليص، بوفاة اثنيْن من أبنائها من جرّاء صاعقة ضربتهما خلال هطول الأمطار على وادي المرير بالمحافظة مساء أمس.

وقال أحمد عوض الحليلي؛ أحد أقارب الشابين، إن الفقيديْن كانا بعيديْن عن منزلهما يتفقدان المواشي التابعة لوالدهما، ويبدو أنهما تعرّضا للصاعقة، مساء أمس، خلال فترة هطول الأمطار على محافظة خليص.

وأضاف الحليلي؛ أن الفقيديْن في العشرينيات من عمرهما، مشيراً إلى أنه تم نقلهما لمستشفى خليص تمهيداً لإنهاء إجراءات الدفن والصلاة، مؤكداً أن مصاب الأسرة كبير في فقد اثنيْن من خيرة الشبان، داعياً لوالديهما وأخواتهما أن يربط الله على قلوبهم ويلهمهم الصبر والسلوان.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
01:52 PM

"أمطار البارحة" .. صاعقة رعدية تقتل شقيقيْن في خليص

في العشرينيات من عمرهما وضربتهما خلال هطول الأمطار على وادي المرير

A A A
محمد حضاض - جدة
2
973

فجعت أسرة سعودية في محافظة خليص، بوفاة اثنيْن من أبنائها من جرّاء صاعقة ضربتهما خلال هطول الأمطار على وادي المرير بالمحافظة مساء أمس.

وقال أحمد عوض الحليلي؛ أحد أقارب الشابين، إن الفقيديْن كانا بعيديْن عن منزلهما يتفقدان المواشي التابعة لوالدهما، ويبدو أنهما تعرّضا للصاعقة، مساء أمس، خلال فترة هطول الأمطار على محافظة خليص.

وأضاف الحليلي؛ أن الفقيديْن في العشرينيات من عمرهما، مشيراً إلى أنه تم نقلهما لمستشفى خليص تمهيداً لإنهاء إجراءات الدفن والصلاة، مؤكداً أن مصاب الأسرة كبير في فقد اثنيْن من خيرة الشبان، داعياً لوالديهما وأخواتهما أن يربط الله على قلوبهم ويلهمهم الصبر والسلوان.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
16,054
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,719
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,690
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,692

كاريكاتير

وزير السمك الكوري يستقبل تميم

المقالات

جعلوا من الحبَّة قُبَّة..!

جعلوا من الحبَّة قُبَّة..!

عبدالغني الشيخ
مخاطر عبور الربع الخالي

مخاطر عبور الربع الخالي

محمد الصيـعري
ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة