دعا الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم (السبت)، إلى تحرر سوريا من الوجود العسكري الأجنبي. وفي مقابلةٍ مع محطات "آر.تي" الروسية و"سكاي نيوز" عربية و"العربية"، ونقلت وكالات أنباء روسية مقتطفات منها أوردتها "رويترز"؛ ذكر الرئيس الروسي أن "أي طرف يوجد بشكل غير مشروع على أرض أي دولة، وفي هذا السياق سوريا، عليه أن يغادرها. هذا ينطبق على كل الدول". وأكد "بوتين" أن "القوات الروسية في سوريا مستعدة أيضًا لمغادرتها بمجرد أن تقول حكومة سورية شرعية جديدة لموسكو: إنها لم تعد بحاجة لمساعدتها".

"بوتين" يدعو لتحرر سوريا من الوجود العسكري الأجنبي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-12 دعا الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم (السبت)، إلى تحرر سوريا من الوجود العسكري الأجنبي.



وفي مقابلةٍ مع محطات "آر.تي" الروسية و"سكاي نيوز" عربية و"العربية"، ونقلت وكالات أنباء روسية مقتطفات منها أوردتها "رويترز"؛ ذكر الرئيس الروسي أن "أي طرف يوجد بشكل غير مشروع على أرض أي دولة، وفي هذا السياق سوريا، عليه أن يغادرها. هذا ينطبق على كل الدول".



وأكد "بوتين" أن "القوات الروسية في سوريا مستعدة أيضًا لمغادرتها بمجرد أن تقول حكومة سورية شرعية جديدة لموسكو: إنها لم تعد بحاجة لمساعدتها".

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441 03:10 PM

"بوتين" يدعو لتحرر سوريا من الوجود العسكري الأجنبي أكد استعداد بلاده للمغادرة





A A A





0 مشاركة

دعا الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم (السبت)، إلى تحرر سوريا من الوجود العسكري الأجنبي.



وفي مقابلةٍ مع محطات "آر.تي" الروسية و"سكاي نيوز" عربية و"العربية"، ونقلت وكالات أنباء روسية مقتطفات منها أوردتها "رويترز"؛ ذكر الرئيس الروسي أن "أي طرف يوجد بشكل غير مشروع على أرض أي دولة، وفي هذا السياق سوريا، عليه أن يغادرها. هذا ينطبق على كل الدول".



وأكد "بوتين" أن "القوات الروسية في سوريا مستعدة أيضًا لمغادرتها بمجرد أن تقول حكومة سورية شرعية جديدة لموسكو: إنها لم تعد بحاجة لمساعدتها".